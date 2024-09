In der Leichtathletik steht im Stade de France eines der deutschen Highlights auf dem Programm. Weitere Medaillen kann es im Dressurreiten und bei den Radsportlern geben.

Paris (dpa) - Leichtathlet Markus Rehm will bei seinen vierten Paralympics in Paris das vierte Gold im Weitsprung. Im Umland von Paris haben die Radsportler die nächste Chance auf Medaillen. In Versailles richten sich die Blicke auf Dressurreiterin Regine Mispelkamp.

Die Höhepunkte des Paralympics-Tages

10.00 Uhr: Dressurreiterin Regine Mispelkamp hofft in Versaille auf eine Medaille. Vor drei Jahren reichte es zu Bronze.

10.03 Uhr: Andrea Zeyen-Giles will auf der Radstrecke in Clichy-sous-Bois ihren Erfolg im Einzelzeitfahren von den Paralympics 2021 wiederholen.

20.29 Uhr: Prothesen-Weitspringer Markus Rehm ist großer Favorit auf die Goldmedaille. Der Paralympics-Star war bereits 2012, 2016 und 2021 nicht zu schlagen.

Die Übertragungen der Wettbewerbe

Die ARD überträgt live von 11.15 Uhr an bis 15.00 Uhr und von 20.15 Uhr bis 22.15 Uhr. Zudem sind zahlreiche Wettbewerbe in Einzelstreams auf sportschau.de und zdf.de/sport zu sehen.