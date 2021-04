Der FC Bayern München steht unter Schock: Die Pokalniederlage bei Fußball-Zweitligist Holstein Kiel erschüttert den erfolgsverwöhnten Klub. Wie es nun weitergeht.

Es ist ja nicht so, dass die Spieler des FC Bayern München in Kiel nicht wollten. Sie probierten alles, aber das war bei weitem nicht gut genug. Das ist das Eklatante. Die Bayern sind willig, sie sind vermutlich auch noch gierig, aber sie sind im Kopf müde. Sie waren am Mittwoch in der Verlängerung nicht in der Lage, sich entscheidend gegen die Blamage zu stemmen. Mit jeder Minute mehr wurde der große Außenseiter selbstsicherer. Holstein Kiel machte ein großartiges Spiel.

Mit dem Pokal-Aus haben die Bayern ihre Geschichte der vergangenen Wochen fortgeschrieben. Die Defensive macht einfach zu viele Fehler. Sekunden vor Schluss so ein simples Gegentor via Kopfball zu bekommen, das ziemt sich einfach nicht für den FC Bayern. Die Leichtigkeit des Jahres 2020, die Selbstverständlichkeit, ja: der Nimbus der Unbesiegbarkeit, ist flöten gegangen. Die Bayern hatten schon gegen den 1. FSV Mainz 05 viel Glück, im Spiel bei Borussia Mönchengladbach und am Mittwoch war der Bayern-Dusel dann aufgebraucht. Trainer Hansi Flick steht nun vor der bislang größten Herausforderung beim Champion: Er muss die Abwehr stabilisieren, er muss das Team wieder in die Spur bringen. Neuzugänge sind nicht eingeplant.

Der richtige Elfmeterschütze?

Ob Marc Roca, ein Spieler, der bei den Bayern noch nicht richtig gelandet ist, den sechsten Elfmeter schießen muss, ist sehr diskutabel. Es waren noch gestandenere Spieler in der Verlosung.

Fünf Titel verbuchte die Mannschaft im vergangenen Jahr. Vielleicht hilft ja der Tapetenwechsel: Bei der Klub-WM im Februar kann das Team nachlegen.