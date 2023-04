Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der FC Bayern ist nur noch einen Schritt vom Triple entfernt. Im Halbfinale der Champions League setzt sich der deutsche Meister und Pokalsieger gegen Olympique Lyon 3:0 durch. Bei Trainer Hansi Flick ist die Freude vor dem Endspiel am Sonntag (21 Uhr, ZDF) gegen Paris „riesengroß“.

Als die letzten Zweifel an diesem Abend in Lissabon beseitigt waren, hielt Robert Lewandowski kurz inne. Kein ausgelassener Jubel in diesem Moment auf dem Rasen des Estadio Jose Alvalade XXI im Norden