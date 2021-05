Für Daniel Hanslik ist die Partie am Montagabend gegen Drittliga-Spitzenteam FC Hansa Rostock gleich aus mehreren Gründen eine besondere. Zum einen trifft der Offensivmann des 1. FC Kaiserslautern auf seine Vergangenheit, zum anderen ist da der 100. Geburtstag von Fritz Walter. Auch für den 24-Jährigen ein Idol.

Es war eine intensive Woche beim 1. FC Kaiserslautern – die wichtige Gläubigerversammlung, ein positiver Corona-Test in der Mannschaft, dann der Samstag, an dem Fritz Walter seinen 100. Geburtstag gefeiert hätte. „Wir dürfen das alles nicht groß an uns ranlassen, müssen uns auf unser Spiel fokussieren. Gegen Rostock haben wir eine neue Chance zu punkten“, betont Daniel Hanslik.

Es wird am Montag (19 Uhr, Magenta-Sport und Liveblog auf rheinpfalz.de) eine Begegnung mit seiner Vergangenheit. Hanslik war in der vergangenen Rückserie von Holstein Kiel an Hansa Rostock ausgeliehen. „Ich freue mich auf das Wiedersehen. Ich hatte in Rostock eine sehr schöne Zeit, habe viel dazugelernt“, sagt der 24-Jährige. Kontakt hat er noch zu einigen Spielen, insbesondere zu John Verhoek. „Bei ihm läuft es sehr gut. Ich hoffe, er macht gegen uns eine kurze Pause“, meint Hanslik schmunzelnd. Der Hansa-Angreifer hat in seinen bisherigen fünf Einsätzen drei Tore erzielt, traf beim 5:1-Erfolg gegen Viktoria Köln doppelt.

Hanslik: 90 Minuten lang hundert Prozent geben

Überhaupt lobt Hanslik die Offensive seines ehemaligen Teams. „Sie sind aber auch generell sehr gut im Gegenpressing, erobern die Bälle immer wieder in den gefährlichen Räumen, kommen über die Mentalität, die Geschlossenheit – da müssen wir uns als Mannschaft wehren.“ Angst hat der 1,86 Meter große Offensivmann aber nicht vor den Rostockern, wie er betont. „In dieser Liga kommt es auf die Tagesform an. Wir müssen über 90 Minuten hundert Prozent geben. Und wenn einer nur auf 90 Prozent kommt, müssen ihm seine Mitspieler helfen“, sagt Hanslik.

Er fühlt sich einen Monat nach seinem Wechsel angekommen. Mit seiner Freundin und Hund hat der 24-Jährige eine Wohnung in Otterbach bezogen. Hanslik ist bewusst, dass die Ansprüche auf dem Betzenberg ganz andere sind als der vorletzte Tabellenplatz in der Dritten Liga. „Jeder von uns weiß, worum es geht.“ Die schwache Leistung in Meppen, die 2:3-Niederlage, wurde unter der Woche aufgearbeitet. „Wir müssen uns alle bewusst sein, welche Verantwortung wir tragen. Den Druck sollten wir aber nicht negativ sehen“, sagt Hanslik, den der FCK für ein Jahr von Zweitligist Holstein ausgeliehen hat.

Flexibler Offensivmann

Er möchte mit seinem Team an die Leistung aus dem letzten Heimspiel gegen den FC Ingolstadt (1:1) anknüpfen. Da hatte Daniel Hanslik eine Aktie am Führungstreffer, setzte gut nach und bediente Marvin Pourié, der mit der Hacke traf. Der 24-Jährige kam in dieser Partie – wie auch schon zuvor beim 0:0 bei Bayern München II – über den rechten Flügel. Eine Position, die ihm auch aus seiner Rostocker Zeit bekannt ist. Wobei Hanslik als Angreifer eigentlich lieber im Zentrum spielt. „Im Endeffekt entscheidet der Trainer. Ich bin ein Offensivspieler, der meiner Meinung nach auch defensiv ordentlich arbeitet.“

In Meppen bekam er zunächst eine Pause, wurde in der 61. Minute eingewechselt. Eine Entscheidung, die er nachvollziehen kann. „Ich hatte zuvor in Kiel kaum gespielt, hatte dann drei Spiele in sieben Tagen.“ Mit Blick auf die Belastung wollte Jeff Saibene kein Risiko eingehen. „Er macht einen guten Eindruck. Es ist gut, dass er flexibel einsetzbar ist“, sagte Saibene am Sonntag nach dem Abschlusstraining über seinen Schützling, den er aber noch nicht bei hundert Prozent sieht. „Ich erwarte noch viel mehr von ihm.“

Der Trainer hat die Wahl

Was den Kader für die Partie gegen Hansa Rostock betrifft, so hat der Übungsleiter abgesehen von den Langzeitverletzten die Wahl: „Wir haben im Trainerteam entschieden, dass wir alle noch einmal eine Nacht darüber schlafen und dann entscheiden.“ Wichtig sei, dass gegen Rostock der Knoten platzt. „Wir brauchen den ersten Sieg. Dann bin ich mir sicher, dass sich auch einiges stabilisieren wird und wir eine Serie starten können“, sagte Saibene.

Daniel Hanslik und seine Teamkollegen werden heute in einem Sondertrikot zu Ehren von Fritz Walter auflaufen, der am Samstag seinen 100. Geburtstag gefeiert hätte. Hansliks Vorbild Miroslav Klose schwärmt immer wieder vom großen Fritz. Klar, dass sich auch der 24-Jährige mit diesem Idol befasst hat. Er ist beeindruckt, was Fritz Walter bewegt hat. Dass Hanslik nun in dessen „wunderschönem Stadion“ auflaufen darf – für den 24-Jährigen ist es Ehre und Ansporn zugleich.