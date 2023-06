Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nach einer Saison in der Zweiten Feldhockey-Bundesliga ist für die Damen der TG Frankenthal schon wieder Schluss. 0:5 (0:0) hat die Mannschaft am Sonntag gegen den Feudenheimer HC verloren und steigt damit in die Regionalliga ab.

Insgesamt dauerte es zu lange, bis sich die Frankenthalerinnen an das höhere Tempo in der zweithöchsten Spielklasse gewöhnt hatten. Die Hypothek aus der Vorrunde, in der die Mannschaft nur vier