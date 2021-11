Killington (dpa) - Skirennfahrerin Lena Dürr hat ihr drittes Podium in Folge knapp verpasst, die gute Slalom-Form aber bestätigt.

Die Münchnerin belegte in Killington mit 1,55 Sekunden Rückstand auf US-Skistar Mikaela Shiffrin Rang fünf. Die zweimalige Olympiasiegerin siegte bei ihrem Heimrennen vor ihrer großen Konkurrentin Petra Vlhova (+0,75) aus der Slowakei. Dritte wurde die Schweizerin Wendy Holdener (+0,83).

Die übrigen DSV-Starterinnen Andrea Filser, Emma Aicher und Marlene Schmotz verpassten den Finaldurchgang der besten 30. Für die Damen war es das erste und einzige Rennen in diesem Jahr an der US-Ostküste, da der Riesentorlauf am Samstag wegen Windböen abgesagt worden war.