Die Stimmung im Camp der dänischen Fußballfans auf dem Knaus-Campingpark in Bad Dürkheim war einen Tag trotz des für sie enttäuschenden 1:1 der dänischen Fußball-Nationalmannschaft gegen Slowenien bei der Europameisterschaft in Deutschland vorsichtig optimistisch.

Gegen England am Donnerstag (18 Uhr in Frankfurt) sehen sie „Danish Dynamite“ schon wieder in der Erfolgsspur – eine Niederlage gegen die „Three Lions“