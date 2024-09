Der Kampf um die WM-Krone spitzt sich zu. In Misano trifft Spitzenreiter Jorge Mártin eine Fehlentscheidung.

Misano (dpa) - Jorge Martín hat nach einer Fehleinschätzung einen Dämpfer im Kampf um die Motorrad-Weltmeisterschaft in der MotoGP-Klasse kassiert. Beim zweiten Sieg in Serie von Ducati-Pilot Marc Márquez kam der Gesamtführende als einziger Sieganwärter in die Box, um bei einsetzendem Niederschlag auf sein auf Regen abgestimmtes Motorrad zu wechseln. Dadurch fiel er weit zurück, denn es regnete nur kurz. Der Spanier landete beim Rennen in Misano auf dem 15. Rang.

In der WM-Tabelle führt Martín zwar weiter. Der Vorsprung auf seinen Markenkollegen Francesco Bagnaia schrumpfte aber auf sieben Punkte zusammen. Honda-Ersatzpilot Stefan Bradl sammelte bei einem weiteren Wildcard-Einsatz als 14. seine ersten beiden Zähler in dieser Saison.