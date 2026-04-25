Deutsche American-Football-Fans könnten in der NFL schon bald einen Landsmann zu Gesicht bekommen. Die Houston Texans haben bereits in der zweiten Runde des Drafts einen 23-jährigen Kölner ausgewählt.

Pittsburgh (dpa) - Nach der großen deutschen Überraschung in der zweiten Runde der NFL-Drafts konnte Marlin Klein sein Glück selbst kaum begreifen. «Es ist schwer, das gerade in Worte zu fassen», sagte der 23 Jahre alte Kölner, der künftig an der Seite von Quarterback C.J. Stroud bei den Houston Texans spielen wird. In der vergangenen Saison erreichte das Team das Viertelfinale.

«Ich denke an den kleinen Jungen in Deutschland, der damals NFL geschaut hat und davon geträumt hat, einmal selbst auf diesem Niveau zu spielen», erinnerte sich Klein. «Heute ist dieser Traum Realität geworden. Aber gleichzeitig weiß ich: Das hier ist nur der Anfang.»

Große Ziele: «Ich will mir einen Namen in der NFL erarbeiten»

Klein spielte seit 2022 am College für die Michigan Wolverines. 2023 gewann er mit dem Team die Meisterschaft. Am zweiten Tag der sogenannten Drafts in Pittsburgh ging der 1,98 Meter große und 112 Kilogramm schwere Rheinländer als einer von neun Tight Ends vom Board. Als 59. Pick wird Klein ein festgeschriebenes Gehalt von 8,185 Millionen US-Dollar kassieren.

«Ich habe immer daran geglaubt, dass ich auf diesem Level mithalten kann», sagte Klein. «Mit den Texans hat ein Team an mich geglaubt – und ich werde alles dafür tun, dieses Vertrauen zurückzuzahlen.» Er wolle nicht nur Teil des Kaders sein, sondern Spiele mitentscheiden, «den größtmöglichen Erfolg haben», so Klein. «Ich will mir einen Namen in der NFL erarbeiten.»