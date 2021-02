Melbourne (dpa) - Nach dem positiven Corona-Fall eines Hotelmitarbeiters in Melbourne ist Deutschlands Spitzenspielerin Angelique Kerber negativ auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte ihr Management auf Anfrage mit.

Das Ergebnis kommt nicht wirklich überraschend, da Kerber bis zum vergangenen Freitag für zwei Wochen in strikter Hotel-Quarantäne war, weil es auf ihrem Flug nach Melbourne einen positiven Corona-Fall gegeben hatte. Nach dem Ende dieser Zeit, in der sie ihr Zimmer nicht hatte verlassen dürfen, war die 33-Jährige mit ihrem Team in ein anderes Hotel umgezogen.

Am Mittwoch war bekanntgeworden, dass ein Mitarbeiter des Grand Hyatt Hotels, in dem ein Großteil der Tennisprofis und ihrer Begleiter die 14-tägige Quarantäne nach der Ankunft in Australien verbracht hatte, positiv auf das Coronavirus getestet worden war. 507 Spieler, Spielerinnen und Offizielle der Australian-Open-Bubble mussten sich daraufhin erneut in Quarantäne begeben, weil sie möglicherweise Kontakt zu dem Hotel-Angestellten hatten. Für alle wurden Coronatests anberaumt.

Alle für heute geplanten Begegnungen der fünf Vorbereitungsturniere sowie des ATP Cups waren daraufhin abgesagt worden. Davon betroffen war auch das Aufeinandertreffen der deutschen Mannschaft gegen Serbien beim ATP Cup sowie das Achtelfinale von Kerber gegen die Tunesierin Ons Jabeur beim WTA-Turnier.

Beim ATP Cup und den fünf weiteren Vorbereitungsturnieren in Melbourne soll am Freitag wieder gespielt werden. Die Veranstalter veröffentlichten die entsprechenden Spielpläne.

Beim ATP Cup kämpft die deutsche Herren-Mannschaft gegen Serbien um den Einzug ins Halbfinale. Zunächst spielt Jan-Lennard Struff in der Rod Laver Arena gegen Filip Krajinovic (00.00 Uhr MEZ/Sky und ServusTV). Danach trifft Alexander Zverev im Spitzeneinzel auf den Weltranglistenersten Novak Djokovic. Im Anschluss daran ist das womöglich entscheidende Doppel vorgesehen. Beim WTA-Turnier um die Grampians Trophy bestreitet Kerber ihr Achtelfinale gegen Jabeur.

Die für heute geplante Auslosung für die Australian Open wurde ebenfalls auf Freitag verschoben. Eine Absage der am Montag beginnenden Australian Open drohe derzeit nicht. „Wir sind absolut zuversichtlich, dass die Australian Open stattfinden werden“, beteuerte Tiley.

Auch Deutschlands Tennis-Legende Boris Becker geht fest davon aus, dass die Australian Open wie geplant beginnen. „Ich glaube, das wird gelöst werden“, sagte Becker in einem Mediengespräch des TV-Senders Eurosport, für den er in den kommenden zwei Wochen von Deutschland aus wieder als Experte über das Turnier in Melbourne berichten wird. „Es ist eine außergewöhnliche Situation in einer außergewöhnlichen Zeit. Aber ich glaube, wir müssen uns keine Sorgen machen, dass es am Montag nicht losgeht.“

Sportlich rechnet Becker beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres mit einigen Überraschungen. „Das ist mit nichts vergleichbar, was ein Tennisspieler bislang erlebt hat“, sagte Becker zu den speziellen Bedingungen mit der 14-tägigen Quarantäne nach der Ankunft in Melbourne. „Das ist das Gegenteil von einer optimalen Vorbereitung. Ich sehe viele Überraschungen in den ersten Wochen“, sagte der dreimalige Wimbledonsieger. Favorit bei den Herren bleibt für Becker Novak Djokovic.

Die spanische Tennisspielerin Paula Badosa hat als Letzte die Corona-Quarantäne in ihrem Melbourner Hotel verlassen. Die 23-Jährige war die einzige Spielerin, die nach der Ankunft in Australien positiv auf das Coronavirus getestet worden war und musste deshalb länger als alle anderen Tennisspieler in der Isolation bleiben. „What a feeling! Erste Tennisschläge nach 21 Tagen“, schrieb Badosa auf Instagram unter ein Trainingsbild in der Margaret Court Arena in Melbourne. Die Weltranglisten-67. war damit vier Tage länger in Quarantäne als der Rest.

Die Spanierin war nach ihrer positiven Probe in ein anderes Hotel mit kleineren Zimmern und noch weniger Bewegungsmöglichkeiten gebracht worden. Da sie nicht mehr im „Grand Hyatt“ wohnte, musste sie nach dem positiven Test eines Hotelangestellten nicht wie viele andere wieder in Quarantäne.

