Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Künftig dürfen wieder mehr Fans zu Sportveranstaltungen in Stadien und Hallen. Doch so weit, wie sich das viele gewünscht hätten, gehen die Lockerungen nicht. Die Verantwortlichen der SAP Arena halten an ihrem Gang zum Verwaltungsgerichtshof fest.

Bund und Länder, also Bundeskanzler und Ministerpräsidenten, haben sich am Dienstag auf weitere Lockerungen der Corona-Maßnahmen verständigt. In drei Stufen sollen diese Lockerungen