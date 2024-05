Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Christin Hussong hat eine fast zweijährige Durststrecke ohne großen Weiten mit einem Erfolgserlebnis beendet: In Offenburg landete ihr erster Wettkampfspeer in der EM- und Olympiasaison bei 59,43 Metern. Damit kann sie ganz sicher für die Europameisterschaften am 10. Juni planen.

Der Wiederanfang ist gemacht, die Bestätigungsnorm für die Titelkämpfe in Rom abgehakt, die Wettkämpfe davor in Rehlingen, Eisenstadt und Budapest können kommen. „Ich bin