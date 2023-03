Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Christian Dissinger, bei der TSG Friesenheim groß geworden, entschloss sich Anfang März, zu al-Duhail SC in Katar zu wechseln.

Bei Dinamo Bukarest kam Dissinger nicht mehr zum Zug. „Ich habe am Anfang erst geblockt aufgrund der ganzen Vorurteile wegen Katar, ich wollte lieber in Europa spielen und schauen, was passiert.