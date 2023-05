Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am Ende war es bei Springreiterin Charlotte Stuppi und ihrem Asterix wie im berühmten Comic von Rene Goscinny und Albert Uderzo, wo der kleine Gallier den Übermächtigen zeigt, wo es langgeht. Die für den RSV Käshofen startende 13-Jährige gewann am Sonntag in Riesenbeck die deutsche Meisterschaft der Children.

Stuppis Asterix ist kein Gallier, sondern ein 14-jähriges belgisches Warmblut. Mit einem Stockmaß von 1,55 Metern ist er nach internationalem Maß vier Zentimeter zu groß,