Charlotte Keitel vom BASF TC Ludwigshafen und Tobias Gass vom TC Freimersheim sind die neuen Pfalzmeister im Tennis in der Halle. Nach einem Jahr Pause zeigten die Sportler in den Hallen in Bad Dürkheim und Maxdorf durchweg attraktives Tennis.

„Das Feld war in diesem Jahr vielleicht nicht ganz so stark besetzt wie sonst. Dann muss es eben der alte Mann richten“, kommentierte der Dürkheimer Tobias Gass seinen Turniererfolg. Mit 6:4