Das Corona-Chaos bei der Handball-WM lässt die deutschen Handballer vor dem Auftaktspiel gegen Uruguay nicht kalt. Und Andy Schmid von den Rhein-Neckar Löwen besteigt am Donnerstag den Flieger, um mit Nachrücker Schweiz am gleichen Abend gegen Österreich zu spielen.

„Ich hoffe, dass es nicht mehr Nachrichten von dieser Sorte gibt und wir davon verschont bleiben“, kommentierte Kapitän Uwe Gensheimer die zahlreichen Corona-Fälle bei verschiedenen Teams, die in den Absagen der WM-Teilnahme von Tschechien und den USA gipfelten. „Das übertrifft unsere Befürchtungen. Wir hoffen, dass die vielen Hiobsbotschaften, die wir aus allen Ecken der Welt erhalten, endlich ein Ende nehmen“, sagte DHB-Sportvorstand Axel Kromer. „Für die Kritiker ist das natürlich eine Bestätigung. Wir müssen jetzt die Sicherheit unserer Mannschaft und Betreuer vor Ort vorantreiben und in einigen Dingen nachjustieren.“ Dazu gehöre eine stärkere Trennung bei den Mahlzeiten im Teamhotel in Gizeh. „Da wollen wir mit Nachdruck erreichen, dass weitere Räumlichkeiten geöffnet werden, um das Risiko in diesem Bereich weiter zu minimieren“, betonte der 44-Jährige.

Sander Sagosen klagt an

Heftige Kritik an den Bedingungen vor Ort äußerte der Norweger Sander Sagosen vom deutschen Rekordmeister THW Kiel. „Bis jetzt ist das alles eine Parodie und Wilder Westen gewesen“, sagte der 25-Jährige in einer digitalen Presserunde. Im Teamhotel der Norweger gingen die Leute ein und aus, alle Mannschaften kämen außerdem beim Essen zusammen.

Auch bei Brasilien und dem deutschen Vorrundengegner Kap Verde haben sich mehrere Spieler mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert. Laut Medienberichten machte sich der WM-Neuling aus Afrika gestern ohne sechs Spieler und vier Betreuer, darunter Cheftrainer Jose Tomas, auf den Weg nach Ägypten.

Sollten weitere Teams ihre WM-Teilnahme absagen müssen, wären die Niederlande und Montenegro die nächsten Nachrücker. Den Platz der Tschechen in der Gruppe G nimmt Nordmazedonien mit Altstar Kiril Lazarov ein. Für die USA springt in der Gruppe E die Schweiz mit Weltklasse-Regisseur Andy Schmid ein.

Andy Schmid sieht einmalige Chance

Er machte gerade Flammkuchen mit Feldsalat, kümmerte sich mit seinem Sohn um die Schulaufgaben, als sich alles änderte. Heute sollen die Schweizer nach Kairo fliegen – und am selben Abend ihr erstes WM-Match gegen Österreich bestreiten. „Ich denke, es ist kein größeres Risiko als jenes, was wir in der Bundesliga seit ein paar Monaten eingehen. Die Alternative ist, dass wir uns verbuddeln und warten, bis alles vorbei ist“, sagte der Spielmacher. Er hat mit seiner Frau gesprochen, die ihn bestärkte, nach Ägypten zu fliegen. Bei allen Argumenten für und gegen die WM – er sagte, er müsse diese WM spielen, denn wahrscheinlich bekomme er nur einmal im Leben diese Chance. Die Situation empfand er gleichwohl als „surreal“.

Sport-TV-TippARD und ZDF übertragen abwechselnd alle Spiele der deutschen Mannschaft live. Auch Eurosport wird einige Spiele der WM zeigen. Wer alle Spiele sehen möchte, ist beim Streaminganbieter sportdeutschland.tv richtig.