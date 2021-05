Nations League spielen in Rimini, Italienisch lernen, umziehen zu ihrem künftigen Klub: Camilla Weitzel hat zu tun, es reicht nur für einen kurzen Abstecher zu ihren Eltern im südpfälzischen Offenbach. Die 20-Jährige ist deutsche Volleyball-Meisterin mit Dresden und hat noch so viel mehr vor sich.

Mal wieder zu Hause. Acht Stunden ist Camilla Weitzel gefahren, um einen Abstecher zu ihren Eltern im südpfälzischen Offenbach zu unternehmen. Bis Frankfurt nahm sie Kollegin Ivana Wanjak mit. Nach zwei Pokalsiegen 2018 und 2020 hat die 20-Jährige in diesem Jahr einen draufgesetzt mit dem Dresdner SC: deutscher Volleyball-Meister.

Viel Zeit hat die Mittelblockerin nicht. Sie kommt vom Nationalmannschaftslehrgang in Schwerin. Und wird gleich wieder in Vilsbiburg erwartet. Von dort macht sich die Auswahl nach Rimini auf, wo ab 25. Mai in einer „Event-Bubble“ (Blase) die Nations League gespielt wird.

In der Heimat erkennt sie niemand

In Offenbach kann Weitzel in ihrem Mädchenzimmer schlafen. Ihr ist es lieber, da kein Foto zu machen. Fotos mit ihr gibt es unzählige im Netz. Da erstaunt es, wenn sie sagt, in Offenbach erkenne sie keiner auf der Straße. „Eher in Dresden. Der Bekanntheitsgrad von Volleyballerinnen ist nicht der höchste.“ Seit 2013 lebt sie in Sachsens zweitgrößter Stadt. Klaus Kuhn, Trainer beim ASV Landau, hatte es eingefädelt: „Ohne ihn wäre ich nicht da, wo ich bin.“ Stefan Fußer war ihr Trainer beim ASV.

„Beim Bundespokal gegen Sachsen durfte ich einen Satz spielen, da wurde ich vorgeführt“, erzählt Weitzel von den Anfängen einer traumhaften Karriere. Das war im Herbst 2012. Sie gehörte zum jüngeren Jahrgang der Rheinland-Pfalz-Auswahl, Kuhn war Trainer. Prompt bekam sie eine Einladung an den Stützpunkt in Dresden. Und überraschte ihre Eltern. „Als Kind mochte sie Veränderungen nicht so“, erzählt Hiltrud Weitzel: „Meinem Mann und mir war klar, dass sie das nicht macht.“ Ihre Tochter schaute sich alles an, das Internat, die Trainingsstätten – und wollte. „Dann waren wir etwas geschockt.“

Von Dresden nun nach Italien

Vier Jahre spielt Camilla Weitzel schon in der Bundesliga. Im Februar, sagt sie, habe sie entschieden, nicht in Dresden zu bleiben. Und in eine der Top-Ligen in Europa zu wechseln. Da war noch gar nicht klar, ob Dresden Meister werden kann. Klar war es Ende April nach dem dritten Sieg in der Finalserie gegen Stuttgart.

„Der optimale Abgang. Besser geht es nicht. Meine erste Meisterschaft. Ich glaube, der Einzug ins Finale war für mich noch emotionaler. Dann erst kam der Gedanke, die DM mit einem Titel beenden zu können“, sagt Weitzel vor ihrem nächsten Schritt.

Ihre Mutter erzählt: „Wir haben uns vorgestellt, was gut wäre. Uns wäre es am liebsten gewesen, sie würde um ein Jahr verlängern wegen Corona. Mittlerweile sind wir uns sicher, dass es genau der richtige Schritt ist.“ Gut 450 Kilometer nordwestlich von Rimini, beim Club Chieri in Turin, wird Camilla Weitzel ihre Karriere fortsetzen. Die kleine Wohnung in Dresden wird sie behalten. Das Fernstudium der Wirtschaftspsychologie an der SRH Riedlingen will sie fortsetzen. „Man bekommt es schon hin. Es bedarf hoher Eigenmotivation, die zu finden, ist nicht immer einfach. Mir ist das sehr wichtig“, sagt sie.

Der Traum vom Ausland

Ihr Berater ist Theo Hofland. Der Holländer betreut zig Spielerinnen, Weitzel ist seine 22. Mittelblockerin. Sie ordnet den Wechsel ein: Die Türkei sei stark in der Spitze, Italien sei in der Spitze stark und im Mittelfeld eng. Danach komme Russland, danach Deutschland neben Polen. Es sei schon lange ein Traum, im Ausland zu spielen.

Klug sei sie, aufrichtig, anständig, eine, die im Sport den richtigen Weg finde, sagte Dresdens Trainer Alexander Waibl im Februar 2020 zur „Süddeutschen Zeitung“. Manchmal sei sie zu perfektionistisch. Vielleicht deshalb konnte der Verein, der ihre zweite Heimat ist, sie nicht halten. Weitzel will das Maximale: „Ich habe noch zehn Jahre vor mir. Ein weiter Weg.“ Der führt zuerst nach Rimini und zurück in die Vorbereitung für die Europameisterschaft.

Weitzel ist neugierig auf eine andere Fankultur, freut sich auf den höheren Stellenwert des Volleyballs in Italien, auf die Mannschaften, in denen jeweils drei Italienerinnen spielen müssen. Ihre künftigen Mitspielerinnen kenne sie noch nicht, in Chieri sei sie noch nicht gewesen: keine Zeit. Sie wird in einer WG mit einer Mitspielerin wohnen. Deshalb habe sie sich auf einen Einjahresvertrag verständigt: „Der Schritt ist was Großes. Wie passe ich in den Verein, in die Liga? Den Ausgang kann man schlecht abschätzen.“ In einem Jahr ist sie 21.