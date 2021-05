An diesem Samstag (18.30 Uhr/Sky) steigt der deutsche Klassiker zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München. Dass sich der BVB Chancen ausrechnet, liegt auch an der starken Abwehr. Denn einiges ist anders geworden.

In den vergangenen Wochen ist viel über die angebliche Verwandlung des Lucien Favre gesprochen worden, der neuerdings sogar im Fernsehen zu hören ist, wenn er an der Seitenlinie steht und Anweisungen ins Spiel ruft. Der Schweizer werde plötzlich leidenschaftlich, trete als emotionaler Impulsgeber in Erscheinung, heißt es.

Michael Zorc lächelt nur sanft, wenn er mit dieser These konfrontiert wird. So verhalte der Trainer von Borussia Dortmund sich schon immer, man habe das nur nicht wahrgenommen, solange „die Stadien noch voll“ und laut waren, sagt der Sportdirektor. Und dennoch hat eine Dortmunder Metamorphose stattgefunden, die von großer Bedeutung für das Spiel des BVB gegen den FC Bayern heute Abend sein wird.

„Der Trainer liebt das“

Neu ist weniger die Tatsache, dass Favre lautstark Einfluss auf die Mannschaft nimmt als vielmehr die Wirkung seiner Worte. „Er ist immer an der Linie und sagt: defensiv, defensiv, defensiv!“, berichtet der Angreifer Thorgan Hazard. „Der Trainer liebt das“, wenn alle Feldspieler gewissenhaft und fleißig verteidigen. Aber derzeit hören sie meist auch auf den Schweizer. Nur zwei Gegentore hat Borussia Dortmund in dieser Bundesligasaison zugelassen, in sieben der jüngsten neun Partien haben sie zu null gespielt. „Sehr clever“ agiere sein Team, sagt Favre in diesem Herbst oft, in seinem dritten Dortmunder Jahr findet er mehr und mehr zu sich selbst. Denn der oftmals spektakuläre Angriffsfußball, den der BVB in den zurückliegenden Jahren oft spielte, war noch nie die bevorzugte Spielweise dieses Trainers. „Man denkt ja bei Favre oft, dass er einen sehr offensiven Fußball spielen lässt“, erinnert sich Thorben Marx, der zwischen 2011 und 2015 dreieinhalb Jahre unter Favre bei Borussia Mönchengladbach spielte, „aber wir haben immer sehr viel an der Defensive gearbeitet, das Hektische war nie so sein Ding.“

Als die Gladbacher 2012 mit Favre überraschend Tabellenvierter wurden, haben sie an den ersten 26 Spieltagen der Saison nur ein einziges Mal mehr als ein Gegentor zugelassen. Am Ende war nur die Defensive des FC Bayern noch etwas besser. In Dortmund ging hingegen oft die Kontrolle verloren, so lange Achraf Hakimi noch das Spiel auf der rechten Außenbahn prägte, vorne wunderbare Dinge tat, in seinem Rücken aber immer wieder gefährliche Räume unbewacht ließ. Paco Alcácer war nie ein Stürmer, der mit Hingabe für die Defensive arbeitete, und Jadon Sancho wirkt bis heute an schlechteren Tagen so, als müsse er bei jedem Schritt zurück große innere Widerstände überwinden.

Balance hat sich geändert

Mit dem ultraehrgeizigen Erling Haaland, der nie nachlässt und mit Thomas Meunier, der nun in den Räumen des zu Inter Mailand gewechselten Hakimi unterwegs ist, hat sich die Balance geändert. Hinzu kommt, dass mit Jude Bellingham ein Mann mit beeindruckendem Gespür für defensive Räume verpflichtet wurde, dass Manuel Akanji so stark spielt wie nie in Dortmund und Mats Hummels hervorragend in Form ist. Ihn plagen jedoch Oberschenkelprobleme. Sein Einsatz ist ungewiss.

Die Bayern sind gewarnt. Sie können wieder mit Mittelfeldspieler Leon Goretzka (Wadenprobleme) planen. „Die Mentalität, der Siegeswille sind einfach top. Es ist schon herausragend, was wir in den letzten Wochen und Monaten geleistet haben“, sagte Trainer Hansi Flick.