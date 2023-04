Borussia Dortmund ist im Rennen um den Bundesliga-Titel in der Top-Position. Die Mannschaft von Edin Terzic kann sich fast nur noch selber schlagen.

Die euphorisierten Fans auf der bebenden Südtribüne feierten die wild vor ihnen tanzende Mannschaft und verlangten lautstark nach Terzic. Doch der Trainer der Borussia schlug sich nach dem Sprung an die Tabellenspitze nur einmal kräftig mit der Hand auf die Brust und widerstand dem Lockruf des Anhangs. „Ich bin noch nicht fertig“, begründete Terzic seine Zurückhaltung vielsagend.

Denn in fünf Wochen will der 40-Jährige mit der Meisterschale in der Hand auf dem Borsigplatz das Bad in der Menge nachholen. „Wir müssen diese Chance einfach wahrnehmen und sie mit Haut und Haaren beschützen“, sagte Terzic nach dem berauschenden 4:0 (3:0)-Statement gegen einen überforderten Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt. Der seit elf Jahren meisterlose BVB geht mit einem Punkt Vorsprung und der deutlich besseren Stimmungslage gegenüber Serienchampion Bayern München in die abschließenden fünf Spieltage der Fußball-Bundesliga.

Vom Jäger zum Gejagten

„Wir müssen jetzt beweisen, dass wir es auch durchziehen“, forderte Terzic. Die „Deppen der Nation“ nach dem verschenkten Sieg in Stuttgart sind vom Jäger zum Gejagten geworden – und daran soll sich auch nichts mehr ändern. Daher schlüpfte Terzic nach dem neunten Heimsieg in Serie auch in die Rolle des Mahners. „Wir dürfen nicht denken, es ist eine Option, dieses Jahr Meister zu werden. Und wenn nicht dieses Jahr, dann vielleicht nächstes Jahr oder übernächstes Jahr. So funktioniert das nicht“, sagte der BVB-Coach, der seinen Spielern nach der herben Stuttgart-Enttäuschung noch einmal ins Gewissen geredet hatte: „Es ist mein Job, die Jungs an gewisse Dinge immer wieder zu erinnern. Die Jungs sind nicht doof, sie sind manchmal nur ein bisschen vergesslich.“

Mats Hummels ist euphorisiert. Foto: dpa

Das Ergebnis gegen die harmlose Eintracht waren Gier, Einsatz und Wille gepaart mit Spielfreude und einer eiskalten Chancenverwertung. Jude Bellingham (19.) sowie die überragenden Donyell Malen (24., 66.) und Mats Hummels (41.) erzielten die Treffer. Besonders der im Sommer 2021 für 30 Millionen Euro verpflichtete Malen blüht in den vergangenen Wochen richtig auf. Seine sieben Saisontore hat der Niederländer alle seit dem 21. Spieltag erzielt. „Es war mit die beste Leistung, die wir von Donyell im BVB-Trikot gesehen haben. Mit ihm auf der einen Seite und Karim Adeyemi auf der anderen Seite ist es für jeden Gegner schwer zu verteidigen“, lobte Terzic.

Restprogramm mit Stolpersteinen

Der Blick auf das Restprogramm und die bedenkliche Verfassung der Bayern macht den BVB vor dem Saisonendspurt zum Favoriten. „Die Kritiken und die Geschichten über diese Mannschaft werden womöglich ab morgen anders geschrieben“, frohlockte Sportdirektor Sebastian Kehl nach der bestandenen Reifeprüfung. Die Pleite der Münchner in Mainz hatten die BVB-Profis auf der Busfahrt ins Stadion mitbekommen. Danach habe man gewusst, dass man liefern müsse, so Kehl: „Ansonsten wären wir wieder in eine komische Situation gekommen.“ Jetzt gilt es die Pole Position erfolgreich zu verteidigen.

Die Auswärtsaufgaben in Bochum und Augsburg sind mehr als machbar, zu Hause erwartet die Heimmacht Dortmund noch Wolfsburg, Mönchengladbach und Mainz. „Es ist brutal schwer, nach 34 Spieltagen ganz oben zu stehen. Jetzt sind es aber nur noch fünf“, rechnete Terzic vor. Doch Kehl und Führungsspieler Emre Can traten auf die Euphoriebremse. Niemand solle denken, „dass wir schon deutscher Meister sind“, sagte Can. „Das Restprogramm kann noch Stolpersteine zulassen“, warnte Kehl. Auch Terzic sind die Gefahren bewusst. Doch der Coach ist sicher, „dass wir Großes schaffen, wenn wir alle in die gleiche Richtung arbeiten“. Und dann wird er auch dem Lockruf der Fans erliegen.