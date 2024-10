Borussia Dortmund kommt in der Fußball-Bundesliga nicht in Schwung. Coach Nuri Sahin rückt in den Fokus.

Im optimalen Fall hilft der Trainer seiner Mannschaft während des Spiels. Nuri Sahin ist bei diesem Ansinnen am Dienstag im Champions-League-Spiel gegen Real Madrid gescheitert. Es hieß 2:0, er brachte in der 55. Minute Innenverteidiger Waldemar Anton, nahm dafür Flügelspieler Jamie Gittens vom Feld – und stellte (mutlos) auf eine Fünferkette um. Das Ende ist bekannt, der BVB ging 2:5 unter. Das saß, Sahin musste sich rechtfertigen.

Noch ein Lehrling

Der 36-Jährige war als Spieler ein kluger Stratege. Als Trainer ist er ein Novize, ein Lehrling, und er muss nun rasch zeigen, dass er der großen Aufgabe bei Borussia Dortmund gewachsen ist. Obgleich seine Mannschaft im Bundesliga-Spiel beim FC Augsburg 1:0 führte, folgte wieder eine Niederlage. Der Frust wächst. Nach sieben Spieltagen enteilen die Bayern und RB Leipzig bereits, Sportchef Sebastian Kehl musste bereits das erste Treuebekenntnis für Sahin abgeben. Das ist kein gutes Zeichen.

Der Neuaufbau

Richtig ist: Der BVB stellt sich gerade neu auf, hat viel investiert für die Spieler Serhou Guirassy, Maximilian Beier, Pascal Groß und Waldemar Anton. Noch hat sich keine Hierarchie herausgebildet, Kapitän Emre Can ist ein Schwachpunkt und marschiert nicht vorneweg. Vielleicht hat der Klub ein wenig unterschätzt, dass mit Mats Hummels und Marco Reus zwei Frontfiguren den Verein verließen. Ihre Rolle wurde noch nicht wieder besetzt, weder von dem nun verletzten Niklas Süle, noch von Julian Brandt. Der BVB ist in der Findungsphase. Allzu lange sollte sie nicht mehr dauern.