Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Hansi Flick steht vor der umstrittenen Fußball-WM in Katar. Nun hat er seinen Kader vorgestellt und erklärt, wem er warum das Vertrauen schenkt – und wem nicht.