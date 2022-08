Der BASF TC Ludwigshafen hat immer noch die Chance, aus eigener Kraft den Verbleib in der Tennis-Bundesliga zu schaffen. Doch dafür muss der Aufsteiger am Sonntag (ab 11 Uhr) in Rosenheim gewinnen.

Die Marschroute ist klar. Nur noch Siege helfen dem BASF TC Ludwigshafen. Drei Spieltage vor Saisonende steht die Mannschaft des Trainerduos Steffen Neutert und Dennis Gremelmayr mit 2:10 Punkten zwar auf dem vorletzten Tabellenplatz – punktgleich mit Schlusslicht Krefeld. Doch der Abstand auf den ersten Nicht-Abstiegsplatz beträgt nur einen Zähler. Rosenheim steht derzeit direkt vor dem BASF TC.

Das kann sich aber rasch ändern. Denn Ludwigshafen und Rosenheim treffen am Sonntag aufeinander. Krefeld erwartet den Tabellenzweiten Großhesselohe. „Wir haben es noch in der eigenen Hand“, sagt Neutert.

Abstiegskampf ohne die Stars

Allerdings wird er ohne seine Stars auskommen müssen – wie schon gegen Aachen. Alex Molcan, Filip Krajonovic und Zsombor Piros sind schon in den USA und bereiten sich dort auf die US Open vor. Die Frage wird sein, wie Rosenheim am Sonntag aufläuft. Einige Teams öffnen ihre Geldbeutel und verpflichten ihre Top-Spieler, um ihr Saisonziel zu erreichen.

Mit einem Sieg in Rosenheim würde sich Ludwigshafen eine gute Ausgangsposition im Endspurt verschaffen. Am letzten Wochenende muss das Team am Freitag nach Neuss und erwartet am Sonntag den wohl kommenden deutschen Meister Düsseldorf. „Aktuell sieht es nicht so gut aus“, bedauert Neutert. Denn auch Cem Ilkel, Tristan Lamasine sowie Joao Domingues können nicht. Offen ist, ob Duje Ajdukovic spielt.