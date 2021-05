Bayer Leverkusen gefällt trotz namhafter Abgänge mit gutem Fußball. Mal wieder. Die Berliner Hertha darbt. Mal wieder. Die Tabelle? Ach ...

Peter Bosz ist kein Freund umfassender Rochaden. Er vertraut im Normalfall einer Stammelf, die er punktuell verändert. Doch im Augenblick ist nichts normal. Durch den corona-verspäteten Rundenstart jagt eine englische Woche die nächste, es bleibt dem Trainer von Bayer Leverkusen wie seinen ebenfalls international tätigen Kollegen der Bundesliga nichts anderes übrig, als zu wechseln, was der Kader hergibt. Doch siehe da: Nach sechs Spieltagen sind die Rheinländer unbezwungen, mit drei Siegen und drei Remis belegen sie Rang vier. Ungeachtet des Verlustes der Offensivkräfte Kai Havertz und Kevin Volland ist das Team ein Versprechen auf sehenswerten Fußball und Erfolg. Das kennt man seit Jahren. Und seit Jahren ist der Ertrag mager. Auf einen Titel wartet Bayer seit 1993.

Eine böse Pointe

Trotz des gelungenen Starts bleibt die Meisterschale auch diesmal eine Illusion. Die Tabelle sieht schon wieder aus wie in den beiden Vorjahren. München vor Dortmund vor Leipzig, Leverkusen und Gladbach streiten sich um Platz vier. Das Tableau ist in Beton gegossen. Lebt der Sport nicht auch vom Unerwartbaren? Solange sich an der Verteilung der TV-Gelder nichts ändert, werden in den VIP-Logen des Klassements stets dieselben fläzen. Es ist eine bitterböse Pointe, dass der letzte Revoluzzer, der das Dreigestirn an der Spitze geärgert hat, mit Platz zwei 2018, aus Gelsenkirchen kam – heute sind die Knappen ein Abstiegskandidat. Als würde Renitenz bestraft.

Gefährlich lebt auch Hertha BSC. Vier Punkte nach sechs Partien (schwächster Start seit elf Jahren), 13 Gegentore an den ersten sechs Spieltagen (die meisten für Hertha in der Bundesliga seit 30 Jahren). Hier Anspruch, dort Realität. Dazwischen eine Kluft. Auch darauf ist Verlass. Wie auf Bayerns Meisterkür. Und Leverkusens Titelarmut. Gegenbeweis? Immer gern! Abwechslung tut in der Bundesliga not.