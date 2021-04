Markus Gisdol muss beim 1. FC Köln die Wende schaffen. Schnell. Sonst droht ihm das Ende wie einst einem Vorgänger, der für Konstanz stand.

Manche Vereine sind auf die Unterstützung ihrer Fans mehr angewiesen als andere. Ohne jeden Zweifel gehört der 1. FC Köln zu jener Kategorie Klubs, die für eine fantastische Atmosphäre in der heimischen Arena bekannt sind. FC-Spiele ohne Anhänger, das ist so wie Köln ohne Dom, Rhein und Karneval zusammen. Und seit Corona weltweit sein Unwesen treibt, siechen die Geißböcke sportlich dahin. Seit 13 Bundesliga-Partien durfte Trainer Markus Gisdol saisonübergreifend mit seiner Mannschaft keinen Sieg mehr feiern. Mark Uth ist inzwischen zurück in Schalke, Jhon Cordoba zur Berliner Hertha entfleucht, die Gefahr für den Gegner scheint aufgrund des Abgangs der beiden Sturmgrößen gebannt. Hinter den Kulissen tobt zudem (und wieder einmal) ein handfester Zoff in der Führungsriege, von dem der Sport nicht unbeleckt bleiben kann.

Heldts seltsame Maßnahme

Gisdol schleppt längst den Rucksack der Sieglos-Serie mit sich herum. Schon zum Ende der Vorsaison musste er sich hinterfragen lassen. Das 1:6 in Bremen, das Werder am letzten Spieltag die Relegation im Spaziergang ermöglichte, vor allem die Kölner Nicht-Leistung während der Demontage und das Gebaren nach Schlusspfiff, als Spieler wie Anthony Modeste sich von Bremer Fans feiern ließen, warf ein unschönes Licht auf die Moral. Seltsam ist auch heute noch, dass Sportvorstand Horst Heldt kurz danach Gisdols laufenden Vertrag vorzeitig bis Mitte 2023 verlängerte. Immerhin war Gisdol in jenem Augenblick schon zehn Spiele sieglos.

War es der verzweifelte Versuch, ein Zeichen der Kontinuität zu senden? War es die Sehnsucht nach Konstanz, wie sie zu Zeiten eines Peter Stöger und eines Jörg Schmadtke zwischen 2013 und 2017 herrschte? Im rheinischen Derby gegen Borussia Mönchengladbach war der FC am Samstag gnadenlos unterlegen, das 1:3 schmeichelte Gisdol und den Seinen. Peter Stöger übrigens wurde einst nach 14 sieglosen Partien entlassen. Gisdol muss sich sputen, will er dessen Schicksal in Köln vermeiden.