Der VfB Stuttgart spielt erfrischenden Fußball. Die jungen Ungezügelten haben eine Anker, der sich schon nicht mehr zu lichten schien.

Einst, als Sven Mislintat noch als Talente-Trüffelschwein bei Borussia Dortmund angestellt war, erhielt er in der Branche den Beinamen „Diamantenauge“. Er entdeckte halt so manches Juwel, das erst in Reihen der Schwarz-Gelben für Furore sorgte und sich dann für teuer Geld weiterverkaufen ließ. Längst ist Mislintat zum Sportvorstand des VfB Stuttgart aufgestiegen, und es scheint, als habe er im Ländle eine Mannschaft mit Perspektive geformt. Spieler wie der 21 Jahre junge Stürmer Silas Wamangituka, sein zwei Jahre älterer Offensivpartner Sasa Kalajdzic, der 19-jährige Mittelfeldmann Tanguy Coulibaly oder Orel Mangala (22), das sind Profis, die zum einen eine bessere Zukunft verheißen und zum anderen an eine bessere Vergangenheit erinnern.

Apropos Rückschau: Gonzalo Castro schien seine besten Tage längst hinter sich zu haben, nun dient er den jungen Ungezügelten als Ruhepol und Anker, der sich urplötzlich doch wieder zu lichten vermag. Sieben Punkte nach vier Spieltagen standen für den VfB zuletzt vor zwölf Jahren zu Buche, die Art und Weise, wie diese nun erspielt wurden, wirkt frisch und unterhaltsam. Es scheint, als könne der VfB den noch kommenden 30 Bundesliga-Spieltagen ohne Magengrimmen entgegenschauen.

Die neue Bescheidenheit

Am Ende jener Saison vor zwölf Jahren belegten die Schwaben übrigens Rang drei. Anzunehmen, dies würde sich wiederholen, wäre kühn. Das Ziel sollte der Klassenerhalt bleiben. Denn zum neuen VfB gehört auch eine neue Bescheidenheit. Zeiten, in denen man glaubte, allein die drei Buchstaben berechtigten zu vorderen Tabellenregionen, scheinen vorüber zu sein. Und das ist auch gut so.

Mislintats Vertrag endet am 30. Juni 2021. Vorstandschef Thomas Hitzlsperger strebt eine vorzeitige Verlängerung des Arbeitspapiers an. Das könnte eine gute Idee sein.