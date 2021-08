Die Herren des BASF TC Ludwigshafen steigen erstmals in die Bundesliga auf. Die Mannschaft verliert kein Spiel. Dabei hieß es vor der Runde: bloß nicht absteigen. Doch der Titel bringt einige Problemchen mit sich.

Steffen Neutert hielt sich immer wieder zurück. Der Trainer der Herren-Mannschaft des BASF TC Ludwigshafen sprach erst nach dem vierten Spieltag von einem möglichen Aufstieg. An jenem Sonntag hatte der BASF TC Ludwigshafen das Top-Duell gegen Waldau Stuttgart mit 5:4 gewonnen. Es war das Aufeinandertreffen der beiden bislang ungeschlagenen Teams. Der Sinneswandel Neuterts bedurfte erst einer Unterredung. Nach dem Sieg gegen Stuttgart setzten sich Neutert und der Vereinsvorstand zusammen und diskutierten über die Aufstiegsfrage. Die Daumen ging nach oben.

„Von da an haben wir aktiv um die Meisterschaft gespielt“, sagt Neutert. Von da an habe er auch daran geglaubt, dass es Ludwigshafen schaffen kann. So kam es dann schließlich auch. Mit viel Selbstvertrauen und Respekt der Gegner eilte Ludwigshafen von Sieg zu Sieg. Die kommenden Gegner, Reutlingen und Pforzheim, kamen erst gar nicht mit der stärksten Mannschaft, da sie wussten, dass sie gegen den BASF TC chancenlos waren. „Es lag letztlich nur an uns“, fasst Neutert zusammen, „am Ende wurde es nicht einmal mehr eng.“

Dominanz überrascht nur bedingt

Die Dominanz überraschte ihn nur bedingt. „Vom Saisonverlauf her war ich nicht überrascht. Vor der Saison sagte ich ja, dass wir schauen, in Ruhe gelassen zu werden. Denn: Wenn du alles verlierst, dann hauen alle auf dich ein. Siegst du, kann man eine sehr entspannte Saison haben.“ Dass es dazu kam, lag an den konstanten Leistungen der Akteure. Kein Spieler hat eine negative Bilanz. Marek Jaloviec und Tristan Lamasine haben alle Einzel gewonnen. „Diese beiden haben herausgestochen“, sagt Neutert.

Der Tscheche und der Franzose harmonierten auch im Doppel. „Sie haben eine super Saison gespielt“, lobt Neutert. Er will beide auch für die Bundesliga-Saison verpflichten. Nicht nur Jaloviec, der in Mutterstadt aufwuchs, weil sein Vater Pavel dort Trainer war und auch für den Verein aus dem Rhein-Pfalz-Kreis spielte, und Lamasine waren Punktelieferanten. Alessandro Bega (3:0), Viktor Galovic (4:1), Lennart Hampel (3:0), Cem Ilkel (2:0) weisen eine souveräne Bilanz auf. „Es passte alles sehr gut vom Team her und auch in der Mannschaft stimmte alles“, sagt Neutert.

Nun wird die Bundesliga geplant

Diese Woche setzen sich der Vorstand und er zusammen, um die kommende Saison anzugehen. Denn das könnte ein heikles Thema werden. In der Zweiten Bundesliga besteht eine Mannschaft aus sechs Spielern, in der Bundesliga aus vier. Sprich: Neutert muss auf zwei Spieler verzichten. „Niemand hat eine Stammplatz-Garantie“, betont er. Außerdem hätte die Mannschaft einen Aufstieg befürwortet – mit allen Konsequenzen. „Ich mache mir relativ wenig Sorgen um unsere Konkurrenzfähigkeit. Die Frage ist, ob man möchte, dass wir konkurrenzfähig sind“, sagt Neutert. Die Antwort gibt er selbst: Die Sponsoren signalisierten, dass sie den Aufstieg in die Bundesliga unterstützen.

Das letzte, bedeutungslose Saisonspiel verlor das Team am Sonntag bei der SpVgg Hainsacker 1:8.