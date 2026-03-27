Stefan Raab und Michael „Bully“ Herbig haben sich am Freitag als Fußball-Kommentatoren versucht. So richtig gut wurde es leider nicht.

Die Nullerjahre haben angerufen und ihr TV-Abendprogramm zurückgefordert. Das dürfte einigen durch den Kopf gegangen sein, als sie gelesen haben, dass Stefan Raab und Michael „Bully“ Herbig das Länderspiel der Deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen die Schweiz für RTL kommentieren – den Autor dieser Zeilen eingeschlossen. Zu sehen war das nicht im Hauptprogramm, dort übernahm Kommentier-Profi Wolff-Christoph Fuss, sondern im Internet – auf Youtube und bei RTL plus.

Begleitet von Raab und Herbig gab es für Deutschland einen 4:3-Sieg. Wer sich für diese Alternative entschieden hatte, der bekam vor allem eins: viel Kommentar in normal viel Spielzeit. Gut, Raab und Herbig sind nicht gerade als schweigsame Zeitgenossen bekannt, beim Fußball kann konstantes Gequassel irgendwann nervig werden.

Neuauflage von Aktion aus dem Jahr 2002

Neu ist diese Form der – nun – etwas anderen Fußball-Kommentatoren nicht. Im Internet tummelt sich schließlich eine regelrechte Horde an Streamern, die mal mehr mal weniger konventionell ihren Senf zu Fußball-Spielen abgeben. Und bei Raab und Herbig handelt es sich immerhin um zwei Größen des deutschen Unterhaltungs-, nicht des Fußball-Fernsehens. Das Duo gab bereits 2002 für Sky-Vorgänger Premiere seine Meinung zum Spiel Bayern München und Borussia Dortmund zum Besten – mitsamt Rap-/Beatbox-Einlage.

Ganz so nervig, Pardon, unterhaltsam wurde es am Freitag dann doch nicht. Statt seltsamer Geräusche – gelegentlich kurze Gesangseinlagen ausgenommen – gab es indes den ein oder anderen ausgetretenen Witz. Zum Beispiel: „Ich find’s schade, dass [Kevin] Schade auf der Bank sitzt“, wie Raab zu Beginn der ersten Hälfte anmerkte.

Vor der WM nochmal das Fußball-Wissen aufpolieren

Aber noch schlimmer als Rumgenerve ist für derartige alternative Formate leider nur Langeweile. Und genau jene machte sich immer wieder breit, wenn Raab und Herbig statt flotte Sprüche abzuliefern über eine Bein-Operation von Pierre Littbarski sprachen oder zum gefühlt 1000. Mal der Satz „Ich kann die Spielernummer nicht lesen“ fiel. Gut, dass das Geschehen auf dem Rasen Gesprächsstoff lieferte. Was dann und wann dazu führte, dass der Spezial-Kommentar wie ein Sofagespräch zweier Fußball schauender Kumpels anmutete.

Ansonsten wurden die beiden Kommentatoren mit allerlei Fußball-Grundwissen vom von RTL mitgelieferten Experten versorgt. Gut für alle Fußball-Anfänger, die an einem Freitagabend vor der WM noch einmal ihr Datenbank zum Sport mit dem runden Leder am Fuß auf Vordermann bringen wollen.