Es ist selten, dass sich ein Buch ausschließlich mit einem Spiel auseinandersetzt. Christian Eichler hat das getan und über das sagenhafte 7:1 der deutschen Mannschaft gegen Brasilien bei der WM 2014 geschrieben. Und nun Stephan Klemm.

Der Journalist beleuchtet den dramatischen Halbfinal-Erfolg der deutschen Mannschaft bei der WM 1982 gegen Frankreich aus verschiedenen Blickwinkeln. Und natürlich nimmt das brutale Foul von Torhüter Toni Schumacher in der 57. Spielminute der Partie breiten Raum ein. Nach ungezählten Versuchen hat Klemm den im Halbfinale ausgeknockten französischen Spieler am Telefon, aber Battiston mochte für das Buch nicht noch einmal über die Szene sprechen. Sie hat sein Leben verändert, genau wie das von Toni Schumacher, der im Elfmeterschießen zum Matchwinner avancierte.

Klemm hat mit vielen Spielern von damals gesprochen, das macht den Reiz des Buches aus. Es ist aufschlussreich, wie sie das Halbfinale in der Rückschau sehen. Auch viele Jahre später verstehen sie noch nicht, warum Schiedsrichter Charles Corver Schumacher nicht vom Platz stellte. Und die Franzosen können heute genau erklären, warum sie das Spiel nach 3:1-Führung nicht gewannen. Das lag unter anderem auch an den besten 23 Minuten in der Karriere des Karl-Heinz Rummenigge.

„82. Die Nacht von Sevilla“ ist ganz sicher ein tolles Last-Minute-Weihnachtsgeschenk.

