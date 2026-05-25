Britt Roth ist zum zweiten Mal in Folge Siegerin des Großen Preises von Zeiskam. Die Springreiterin jubelte bei ihrem Heimspiel zum Höhepunkt des viertägigen Pfingstturniers.

36 Reiter-Pferd-Paare wagten sich in den anspruchsvollen Parcours. „Die Hindernisse sind extrem hoch“, nannte Hannah Steegmüller vom gastgebenden RFV die Herausforderung der wichtigsten Springprüfung des Turniers. Für optimale Voraussetzungen auf dem Platz sorgte der RFV rechtzeitig. „Vor den Pfingsttagen wurde kräftig gewässert, damit der Boden schön griffig ist“, erklärte Steegmüller. Das wurde nach den jeweils letzten Prüfungen des Abends wiederholt. So profitierten die Starter von besten Bodenverhältnissen, die ein spannendes Finale auf dem Gelände zuließen.

Eine Mischung aus Millimeterarbeit und emotionalem Spitzensport lieferten die Reiter und ihe Pferde. „Einige kommen tatsächlich nur für das S***-Springen mit Stechen zu uns“, sagte Steegmüller. 15 Sprünge mussten im Umlauf auf einer Strecke von 465 Metern sauber gemeistert werden, darunter eine Zweifach- und eine Dreifach-Kombination. Beide erwiesen sich als knifflige Hindernisse, bei denen prompt Fehlerpunkte kassiert wurden. Nur zwei Paare legten eine saubere Runde hin: Günter Treiber vom RV Eppelheim auf Cassis und die 24-jährige Britt Roth auf Jeffrey. Das Stechen machten sie also unter sich aus.

„Abnormal, wirklich“

58 statt 80 Sekunden blieben als erlaubte Zeit auf dem verkürzten Parcours. Angespannte Stille begleitete die Finalisten. Treiber ging souverän und sattelfest über die Hindernisse, Roth beobachtete dies und toppte die Leistung des Eppelheimers um 1,59 Sekunden. „Abnormal, wirklich“, kommentierte die Freimersheimerin als „Wiederholungstäterin“ spontan ihren erneuten Sieg auf Zeiskamer Gelände. Diesen vor heimischem Publikum einzufahren, bedeutete ihr besonders viel. „Es war ein richtig gutes Gefühl“, beschrieb Britt Roth den Moment, in dem sie auf den Platz ritt. Jeffrey sei ein grundschnelles Pferd. „Er ist wirklich einmalig“, lobte Roth den neun Jahre jungen Holsteiner.

Auf den Weg zum erfolgreichen Springpferd bringen will Britt Roth auch Bobby Bob. Das Drei-Sterne-Springen war eine Premiere auf diesem Niveau für das Duo, zwei Fehler nahm Roth auf ihre Kappe. Ihre nächste Station wird die deutsche Meisterschaft in Balve sein.