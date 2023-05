Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein Vorgänger von Andre Breitenreiter hat die natürlichen Grenzen des Klubs verschoben. Daran scheiterte der aktuelle Trainer der TSG Hoffenheim.

Neun Spiele in der Liga ohne Sieg, der Sturz von Tabellenplatz vier bis knapp über die Abstiegszone, zuletzt eine in weiten Teilen desolate Vorstellung beim 2:5 in Bochum. Andre Breitenreiter hat mit