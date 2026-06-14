Die Zweifel an Brasilien sind nach dem 1:1 gegen Marokko größer geworden. Doch Trainer-Altmeister Carlo Ancelotti beruhigt die vielen ernüchterten Fans.

Vielleicht sollte es so sein, dass tief im Untergrund von New York in einer historischen Sportnacht das Kontrastprogramm aufeinanderprallte. Wer als Anhänger der brasilianischen Nationalmannschaft auf dem Rückweg vom eher ernüchternden WM-Auftakt gegen Marokko (1:1) bereits Stunden in überfüllten Zügen oder unpünktlichen Bussen zugebracht hat, begegnete in der Subway unweigerlich weiteren Menschenmassen, die alle Fahrpläne über den Haufen warfen. Hier die grenzenlose Begeisterung über den Triumph der Basketballer der New York Knicks, dort die große Enttäuschung über den Turnierstart von Brasiliens Fußballern. Blanke Ernüchterung begegnete der puren Ekstase. Fans der Seleção hatten es schon mal schöner.

Viele Bälle verloren

Weit mehr als 50.000 Brasilianer hatten den beschwerlichen Weg raus nach East Rutherford genommen – und erlebten gerade erste Halbzeit in der mit 80.663 Zuschauer auch wirklich ausverkauften Heimspielstätte zweier NFL-Giganten wie der Rekordweltmeister mitunter ähnlich orientierungslos wie beim historischen 1:7 gegen Deutschland im Halbfinale wirkte. Trainer Carlo Ancelotti wusste, dass von seinem Ensemble mehr Unterhaltung verlangt wird. „Wir haben viele Bälle verloren, wir haben es in der zweiten Halbzeit besser gemacht. Es war das erste Spiel bei einer WM, da können wir nicht erwarten, dass alles perfekt läuft“, beschwichtigte der Italiener. Doch „Don Carlo“ beteuerte auch: „Der Druck ist hoch, und wir müssen und nach und nach verbessern: Wir brauchen eine bessere Balance und eine größere Aggressivität.“

Kurios, dass mitten in einer Phase des wachsenden Unmuts auf den Rängen Vinicius Júnior ausglich (32.). Sein knallharter Schuss mit 101 Stundenkilometer kam einer explosiven Erlösung gleich, und danach steigerte sich sein Team vor den Augen der Altstars Kaka, Ronaldo und Roberto Carlos ja auch, doch wirkte der WM-Vierte reifer und kompakter. Nur scheuten die gut organisierten Nordafrikaner mit ihrem 18-jährigen Supertalent Ayyoub Bouaddi als Mittelfeldorganisator das letzte Risiko; wohl im Wissen, dass es gegen Schottland und Haiti locker zum Weiterkommen reichen sollte.

Andere Ansprüche

Die bohrenden Fragen zum Zustand der Auswahl vom Zuckerhut werden hingegen größer. Die Ansprüche sind in dieser fußballverrückten Nation andere. Stürmerstar Raphinha warf sich nach Abpfiff auf den Rasen. Abgemeldet. Ausgepumpt. Was am Nachmittag an Plätzen wie dem Times Squares in New York so freudvoll begann, endete auf der anderen Seite des Hudson River in New Jersey in der Abenddämmerung freudlos. Weil dieser Trupp zu anfällig in der Defensive, einfältig in der Offensive agierte.

Und es gab keinen Anker für diese Gruppe. Superstar Neymar saß in Zivil mit seiner weißen Kappe draußen. Wann der 34-Jährige mitwirken kann, ist weiterhin offen. Vermutlich kommt das zweite Gruppenspiel gegen Haiti (Samstag 2.30 Uhr MESZ) auch noch zu früh. Aber es wäre töricht, alle Last auf einen großen Namen abzuladen, der seit fast drei Jahren kein Länderspiel gemacht hat.

Viele Fragen prallten in dem klimatisierten Pressezelt auf dem Vorplatz des Meadowland Sports Complex an Ancelotti ab, der in seinem dunklen Anzug die Ruhe in Person blieb. Warum er den unbekümmerten Hoffnungsträger Endrick nicht gebracht habe? „Wir müssen die Kritik akzeptieren, aber nicht über einzelne Spieler reden.“ Der 67-Jährige wird mit seiner Erfahrung im feudalen Quartier „The Ridge“ vor den Toren von New York genau überlegen, welche Blutauffrischung es braucht. Ancelotti-Zögling Casemiro hat definitiv seinen Zenit überschritten – bereits zur Pause musste der verwarnte Mittelfeldabräumer raus. Auch Mittelstürmer Igor Thiago blieb meist blass.

Ein starker Widerpart

Zu viel hing am Solisten Vinicius Júnior, der es jedoch auch nicht alleine richten kann. Auch hier machte es der gut organisierte Widerpart besser: Traumhaft wie Brahim Diaz den vom FC Bayern umworbenen Ismael Saibari bediente, der lässig die Kugel über den herauseilenden Alisson lupfte (21.). Könnte sein, dass sich der 25-Jährige von PSV Eindhoven damit gleich einige Milliönchen teurer gemacht hat. Kapitän Achraf Hakimi will aus dem Remis viel Kraft für die kommenden Aufgaben schöpfen: „Wir können einiges Positives aus diesem Spiel mitnehmen.“