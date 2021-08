Platz acht in der vergangenen Saison war enttäuschend für Borussia Mönchengladbach. Der neue Trainer Adi Hütter will das Team nun weiter nach vorne führen. Zwei Personalien birgen Zündstoff.

Joe Scallys erstes Live-Erlebnis im Borussia-Park liegt mittlerweile fast zwei Jahre zurück. Anfang Dezember 2019 war der junge US-Amerikaner Augenzeuge beim Gladbacher 2:1-Sieg über den FC Bayern. Ramy Bensebaini, den Scally am Montag im Pokalspiel bei Drittligist Kaiserslautern als linker Verteidiger vertritt, erzielte damals beide Tore für die Fohlen. Die Arena des Rautenklubs war – drei Monate vor Ausbruch der Corona-Pandemie – ausverkauft, und Scally erinnert sich mit wohligem Schaudern: „Die Atmosphäre war der Wahnsinn. Darauf freue ich mich sehr, ich kann es kaum erwarten.“

5000 Fans sind zugelassen. Aber zum einen ist das besser als komplett verwaiste Ränge. Zum anderen gab Borussias neuer Trainer Adi Hütter Teenager Scally für die Partie gegen den Drittligisten 1. FC Kaiserslautern eine Startelfgarantie.

Der für vier Millionen Euro frisch von Hertha BSC erworbene Luca Netz, ein 18 Jahre junger Spezialist für die linke Seite, der laut VfL-Sportdirektor Max Eberl zu den „wahrscheinlich größten Talenten in Deutschland“ zählt, muss sich erst einmal hinten anstellen. Warum das so ist, erläutert Übungsleiter Adi Hütter: „Weil für mich Joe Scally eine sehr, sehr gute Figur gemacht hat – und aktuell mehr als eine Alternative zu Ramy Bensebaini ist.“

Der ebenfalls erst 18-jährige Scally, bei New York City FC ausgebildet und seit Anfang des Jahres am Niederrhein, ist der große Gewinner der Gladbacher Vorbereitung. Auch Hannes Wolf, nach anfänglicher Ausleihe im Februar für knapp zehn Millionen Euro fest von RB Leipzig verpflichtet, und der ewige Borusse Patrick Herrmann haben sich zuletzt in den Fokus gespielt. Ansonsten werden beim Saisoneinstieg in der Pfalz wieder viele Stammspieler aus der Vorsaison in der Gladbacher Startformation stehen.

Als „etwas zäh und träge“ bezeichnete Eberl die Lage auf dem Transfermarkt während der Vorbereitung. Immerhin: Das bisherige „Schneckenrennen“ (Eberl) bei den Spielerein- und verkäufen nimmt langsam Fahrt auf – was aus Sicht der Borussia vor allem bei den Personalien Denis Zakaria und Matthias Ginter von Bedeutung ist.

Die Verträge der beiden Akteure laufen im Juni 2022 aus, deshalb will der Verein die Gefahr bannen, die zwei im nächsten Sommer womöglich ablösefrei ziehen lassen zu müssen. Dem wechselwilligen Schweizer Nationalspieler Zakaria (24) würde man bei einem passenden Angebot keine Steine in den Weg legen. Den Kontrakt des deutschen Nationalverteidigers Ginter (27) würde der VfL dagegen gerne verlängern.

Das Geschäftsjahr 2020 schloss die Borussia wegen der Folgen der Corona-Krise mit einem Minus von knapp 17 Millionen Euro ab, entsprechend begrenzt ist aktuell der Handlungsspielraum. Zumal der Klub – neben neun Millionen Euro für Mittelfeldmann Kouadio Koné (20) an den FC Toulouse – für die Dienste des neuen Bank-Chefs Hütter 7,5 Millionen Euro nach Frankfurt überwiesen hat.

Und wie der gelassene, aber auch sehr direkte Österreicher es angeht, die Gladbacher nach dem recht enttäuschenden achten Platz im Vorjahr wieder ins obere Tabellendrittel zu führen, ist für Sportchef Max Eberl ohnehin der größte Spannungsfaktor in dieser Saison.

