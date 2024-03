Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der BVB geht mit einem guten Gefühl und ohne größere Personalprobleme in das Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen die PSV Eindhoven.

Partien in der Champions League gleichen für die Angehörigen von Borussia Dortmund in dieser Saison kleinen Abenteuerreisen in eine heile Welt. Die Mannschaft hat den ersten Platz in einer