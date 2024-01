Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Alexander Zverev muss weiter auf seinen ersten Grand-Slam-Triumph warten. Geschwächt von einer Erkältung, aber dennoch lange Zeit klar überlegen, gab er in Melbourne gegen seinen Erzrivalen eine 2:0-Satzführung aus der Hand.

Alexander Zverev blickte geknickt zu Boden, als er ein paar Minuten nach Mitternacht den sogenannten „Walk of Fame“ in der Rod-Laver-Arena entlangschritt. Links und rechts an den Wänden