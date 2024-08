Im Bogenschießen ist die erste deutsche Medaille perfekt. Bei den Olympischen Spielen stehen Michelle Kroppen und Florian Unruh im Finale.

Paris (dpa) - Die deutschen Bogenschützen und Bogenschützen haben ihre erste Medaille bei den Olympischen Spielen in Paris sicher. Das Mixed-Team Michelle Kroppen/Florian Unruh greift im Finale nach der Goldmedaille, Silber kann dem Duo schon niemand mehr nehmen. Die WM-Zweiten besiegten am Invalidendom im Halbfinale Casey Kaufhold/Brady Ellison aus den USA mit 5:3.

In den Runden zuvor hatte es schon Siege gegen Kolumbien und Mexiko gegeben. Im Endspiel (16.43 Uhr) geht es gegen den großen Gold-Favoriten Südkorea um den Olympiasieg. Noch nie zuvor konnte ein deutsches Duo in diesem Wettbewerb zuvor eine Medaille bei Sommerspielen gewinnen.

Das Gold-Match ist eine Neuauflage des vergangenen WM-Finals. In Berlin hatten sich Kroppen (28) und Unruh (31) im Vorjahr in Berlin Lim Sihyeon und Kim Woojin aus Südkorea geschlagen geben müssen. In anderer Besetzung hatten die Koreaner zuletzt vor drei Jahren in Tokio bereits überlegen den Olympiasieg gefeiert. Bei den vergangenen Sommerspielen hatten Kroppen/Unruh in Japan den geteilten neunten Rang belegt.

Deutsches Duo auch im Einzel noch dabei

Kroppen und Unruh stehen zudem im Einzelwettbewerb als einzige Deutsche jeweils im Achtelfinale. Der Berliner Unruh hatte am Donnerstag zwei Siege in den ersten Runden geschafft. Kroppen, die für den SV GutsMuths Jena startet, war das zuvor auch schon gelungen. Unruh ist nun am Sonntag (10.48 Uhr) gegen den Briten Tom Hall wieder gefordert, Kroppen trifft bereits am Samstag (10.22 Uhr) auf die frühere Weltranglistenerste Deepika Kumari aus Indien.