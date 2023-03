Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Den Bob Hanning hab’ ich schon in der Jugend immer als Trainer gegen mich gehabt“, erinnert sich Max Neuhaus, Mittelmann der Eulen Ludwigshafen, lachend zurück an seine Zeit beim SC Magdeburg – und die vielen Duelle mit den Jugendteams der Füchse Berlin. Am Samstag, 19 Uhr, steht Hanning aber an der Seitenlinie des Zweitliga-Aufsteigers 1. VfL Potsdam, wenn die Eulen kommen.

Dass die Adler kein gewöhnlicher Aufsteiger sind, beweist nicht nur die schillernde Figur Hanning, sondern auch die Tabelle. Da grüßt Potsdam nach zwei Siegen gegen Bietigheim