Der TBV Lemgo ist nicht gerade ein Lieblingsgegner der Eulen Ludwigshafen. Am Sonntag polierten die Lippeländer mit dem 25:24 (11:15)-Erfolg ihre Bilanz gegen die Pfälzer auf. In den 13 Aufeinandertreffen in der Handball-Bundesliga gewann Lemgo acht Mal. Die Eulen Ludwigshafen verließen dreimal als Gewinner den Platz. Am Sonntag wurde eine furiose Aufholjagd der Gastgeber nicht belohnt. Vielmehr entschied eine äußerst umstrittene Schiedsrichter-Entscheidung das Spiel. Kurz vor Schluss pfiff das nicht souverän pfeifende Schiri-Duo einen Siebenmeter an Gedeon Guardiola. Bjarki Mar Elisson erzielte das 25:24. „Ich muss mich zusammenreißen. Das war eine Farce“, schimpfte Eulen-Kreisläufer Christian Klimek: „Er kommt frei zum Wurf, unser Torwart Martin Tomovski hält und Guardiola lässt sich schreiend fallen.“

„Werde angerufen und bekomme Recht“

Eulen-Trainer Ben Matschke sagte zu der viel diskutierten Szene: „Die Reaktionen der beiden Mannschaften zeigen es doch. Morgen werde ich angerufen und bekomme dann Recht.“ Dennoch: Lemgo führte lange Zeit klar, war über 60 Minuten gesehen das reifere und abgeklärtere Team. Die Eulen fanden lange keine Lösungen gegen die Gäste. Erst mit dem 7:6-Spiel fand Ludwigshafen ein Rezept. So wurde es zum Ende hin nochmals eine enge und spannende Partie. Auch nach dem umstrittenen 24:25 hatten die Eulen Ludwigshafen noch die Chance, das 25:25 zu erzielen. Doch Azat Valiullin vergab. Am Donnerstag spielen die Eulen bei der TSV Hannover-Burgdorf (19 Uhr).

