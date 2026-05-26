Wieder ein frühes WM-Aus: Nur Bundestrainer Harold Kreis zu hinterfragen, reicht aber nicht aus. Im deutschen Eishockey hakt’s an allen Ecken und Enden.

Langsam könnte man fast schon von einer Tradition sprechen: Zum zweiten Mal in Folge scheidet die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft bei einer WM nach der Vorrunde aus. Natürlich muss der Verband nach dieser Enttäuschung im Jahr vor der Heim-WM mit der deutschen Gruppe in Mannheim nun die Frage beantworten, ob Harold Kreis noch der richtige Bundestrainer ist. Aber das reicht bei weitem nicht.

Kreis hat zwar bei seiner ersten WM das Team zur Silbermedaille geführt, aber seitdem viele fragwürdige Entscheidungen getroffen. Gerade sein fast ausschließliches Setzen auf die Topstars bei Olympia hat ihn teamintern viel Kredit gekostet. Aber wer auf das deutsche Eishockey insgesamt schaut, der muss erkennen, dass das Männer-Nationalteam nur die Spitze des Eisbergs ist.

Probleme auf allen Ebenen

Sportlich hinkt die DEL trotz voller Hallen, hoher Einschaltquoten und Umsatzrekorden den Ligen aus der Schweiz, Schweden oder Finnland deutlich hinterher. Der deutsche Nachwuchs führt trotz der im zurückliegenden Jahrzehnt hervorgebrachten NHL-Stars Leon Draisaitl, Moritz Seider und Tim Stützle auf Weltniveau ein Schattendasein. Jahr für Jahr schafft die U20 nur mit Mühe den Klassenverbleib in der Top-Division, die U18 ist abgestiegen.

Im Frauen-Eishockey sieht’s nicht besser aus. Nur vier deutsche Teams spielen in der DFEL. Ein Gastteam aus Budapest (!) wurde aufgenommen, um überhaupt so etwas wie Wettbewerb zu schaffen. Und so ist die Diskussion um die Person des Bundestrainers berechtigt, aber sie reicht eben längst nicht aus. Das deutsche Eishockey braucht dringend eine ehrliche Bestandsaufnahme – und einen raschen Neuaufbau.