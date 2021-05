Wie FCK-Fans die fußballfreie Zeit überbrücken und wie sie dabei zurück zu den Wurzeln gehen und beim Kramen in Erinnerungen auf neue Ideen kommen

Sehnsucht nach dem Betzenberg, nach Spielen, nach der guten, alten Zeit. Gerade Fans des 1. FC Kaiserslautern sind besonders gut drin, in Nostalgie zu versinken. Und sie haben auch jede Menge guten Stoff zum drin Kramen und in Erinnerungen schwelgen. Im Moment ist die Zeit wie dafür gemacht. Der Fan sitzt daheim, im Fernsehen laufen statt Fußballspielen nur Corona-Updates, rausgehen und selbst kicken geht nicht, weil die Fußball- und Bolzplätze gesperrt sind, der Dorfverein bietet auch kein Liveevent. Dabei würde man so gern wieder auf den „Betze“ fahren, die Freunde in der Kurve treffen, eine Stadionwurst essen und von einer Zukunft träumen, in der alles wieder so ist, wie es schon mal war.

Ein Burger auf dem „Betze“ – die Postkarten-Idee

Frieder Mathis von der Facebookgruppe „Wir sind Betze“ ging es ähnlich, und er hatte eine Idee. Es zog ihn mal wieder zum heiligen Berg. „Ab und zu muss ich da einfach hin“, sagt er. Er hatte seine Kamera dabei, machte ein paar Aufnahmen, bestellte sich einen Burger ans Stadion. Und wie er da so stand und sinnierte, ging die Sonne unter. Er drückte noch mal auf den Auslöser und hatte damit eine Serie an Motiven vom Betze, die er als Postkarte drucken ließ. „Weil es keine FCK-Postkarte gibt“, wie er sagt. Und weil er findet, dass die Zeit passt, um mal wieder Old-School-mäßig eine Postkarte zu schreiben an die Menschen, die man vermisst und gern wieder sehen würde. Und um daran zu erinnern, dass es da oben auf dem Berg einen Verein gibt, von dem es sich lohnt zu träumen.

Der Hintergedanke, der hinter seiner Aktion steckt: Er will damit Geld für die Zukunft sammeln: Der Erlös geht an das Nachwuchsleistungszentrum der Roten Teufel. 2 Euro kostet eine Postkarte, drei kosten 5, zehn kosten 15 Euro, inklusive Versandkosten (Bestellung über friedermathis@yahoo.de). 300 Karten hat er drucken lassen, 35 sind schon weg.

Ein Bildband mit packenden Szenen der Saison

Eine ähnliche Idee – auch was mit Bilder und auch was mit Erlös fürs Nachwuchsleistungszentrum – hatte der Sportfotograf Michael Schmitt, der für den FCK e. V. mit Kamera bei den Spielen unterwegs ist und auch Stammgast in der Kaderschmiede des FCK ist. Er fotografiert da alles im FCK-Trikot, von den Jüngsten bis hin zu den Profis.

Und da sind wir wieder beim Thema Nostalgie: Die Bilder der Profis aus dieser Saison hat er mal durchgeblättert, jede Menge nie veröffentlichter Motive gefunden und beschlossen, einen Bildband herauszugeben mit Spielszenen und Porträts, Erinnerungen an schöne und bewegende Momente. 1500 Exemplare des 40-seitigen Bildbandes hat er in Auftrag gegeben (für 10 Euro plus Versandkosten gibt’s den unter info@ms-sportfoto.de), in den ersten paar Tagen hat er gleich über 100 Stück verschickt. Die Fans mögen die Erinnerungen also, sie sehen sie gern, und sie sprechen gern darüber.

Ein virtuelles FCK-Spiel

Was auch Frieder Mathis, Administrator der Facebookseite „Wir sind Betze“ feststellt. Das virtuelle FCK-Spiel, das er da laufen ließen, kam an. Die FCK-Fans kramten Bilder raus, kauften sich virtuell Bratwürste und Bier und kramten alte Geschichten raus. Und wer denkt, Fußballfans haben sich ohne Fußball nix zu sagen, wird eines Besseren belehrt. 100.000 Reaktionen verzeichnet Mathis auf seiner Seite pro Monat – in Fußballzeiten. Im Moment sind es 70.000 – ohne Fußball. Das könnte man mal jemandem aus der Kurve auf einer Postkarte schreiben ...