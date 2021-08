In ihrer Wahlheimat Bad Dürkheim haben die Ahorn Camp BIS Baskets Speyer am Samstag im zweiten Versuch den ersten Sieg gefeiert und damit ein wichtiges Zeichen im Kampf um den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga ProB gesetzt. Eine andere Baustelle haben die Domstädter vor etwas mehr als einer Woche geschlossen.

Erst kurz vor dem Auftritt der Baskets am vergangenen Samstag gegen BBC Coburg (67:79) war klar, dass das Spiel überhaupt stattfinden kann. Denn die Halle ist eigentlich nicht für ProB-Spiele ausgelegt. Hätte die Liga den BIS Baskets die Spielstätte nicht genehmigt, sie hätten auf absehbare Zeit nicht mehr zu Hause antreten können. Denn in ihre eigentliche Heimspielstätte, die Nordhalle in Speyer, lässt die Stadt die Basketballer trotz deutlich gesunkener Corona-Inzidenz in der Stadt noch nicht zurück. Am Abend vor dem Spiel gab es dann aber grünes Licht von der Liga für die Bad Dürkheimer Halle.

„Ich bin sehr erleichtert“, sagte Baskets-Coach Carl Mbassa nach der Entscheidung. Auch wenn die Speyerer ihr neues Wohnzimmer mit einer Niederlage einweihten, erkannte der Coach durchaus eine Verbesserung im Vergleich zum schwachen Auftritt eine Woche zuvor bei den White Wings Hanau (68:91). Allerdings habe seine Mannschaft gegen Ende „nicht mehr so physisch gespielt.“

Sieg nach schwachem Start

Das änderte sich freilich nun am Samstag gegen die Frankfurt Skyliners Juniors, als die Gastgeber nach schwachem Start das Farmteam des Bundesligisten am Ende klar 96:72 (39:47) besiegten. Mitgeholfen hat dabei auch Neuzugang Nikola Filic. Der Kroate wurde bereits im Dezember als Reaktion auf die langwierige Verletzung von Point Guard Jordan Rezendes verpflichtet. „Er wird immer besser und ist für uns fraglos eine Verstärkung“, sagt BIS-Manager Gerd Kopf über Filic. Mbassa bescheinigte ihm schon zum Auftakt gegen Hanau eine ordentliche Leistung.

Richtungsweisendes Duell

Der Coach betont aber auch, dass Filic kein positionsgetreuer Ersatz für Rezendes sei. Dieser weilt zurzeit in den USA. Sollte er seine Verletzung auskurieren, sind weitere Einsätze für die Baskets zumindest nicht ausgeschlossen. Wenn auch nicht positionsgetreu, erweist sich Filic aber als würdiger Ersatz und steuerte zehn Punkte zum Sieg über Frankfurt bei. Durch den Sieg verlassen die Baskets den letzten Platz in der ProB. Am kommenden Sonntag (16 Uhr) reisen sie zum richtungsweisenden Duell beim neuen Tabellenletzten, den Löwen Erfurt.