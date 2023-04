Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ausgerechnet er soll für Tauwetter sorgen? „Ich war beim Holzhacken, als die Adler anriefen, bei minus 16 Grad“, verriet der neue Trainer Bill Stewart. Gegen die frostige Stimmung in Mannheim hat er aber schon ein Rezept.

Der Anruf des Adler-Sportmanagers ereilte Bill Stewart, den bisherigen Nordamerika-Scout des Klubs, also in seiner Heimat, in Ontario/Kanada. „Keine 24 Stunden später war er da“,