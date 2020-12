Paris (dpa) - Die Trennung des französischen Fußball-Meisters Paris Saint-Germain von Trainer Thomas Tuchel ist einem Medienbericht zufolge auch vertraglich vollzogen.

Der 47-Jährige und PSG hätten sich auf eine Auflösung des im Sommer auslaufenden Kontrakts geeinigt, berichtete die „Bild“-Zeitung. Tuchel sei damit frei für einen neuen Club. Eine offizielle Bestätigung lag zunächst nicht vor. Bereits an Heiligabend hatten Medien übereinstimmend berichtet, dass Tuchel durch die Club-Führung von der Entscheidung für eine Trennung informiert worden sei.

Der frühere Coach der Bundesligisten Borussia Dortmund und FSV Mainz 05 hatte Paris in diesem Jahr in das Finale der Champions League geführt. Im Endspiel gab es in Lissabon eine 0:1-Niederlage gegen den FC Bayern München. National holte Tuchel erneut die Meisterschaft und unter anderem auch den französischen Pokal. Er wird mit einem möglichen Engagement in der englischen Premier League in Verbindung gebracht.

