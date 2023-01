Der Biathlon-Weltcup im bayerischen Ruhpolding soll trotz Regens und hoher Temperaturen in den vergangenen Tagen wie geplant stattfinden.

Ruhpolding (dpa) - Bürgermeister und Organisations-Chef Justus Pfeifer habe bereits „grünes Licht“ für die fünftägige Veranstaltung ab kommendem Mittwoch gegeben, teilten die Veranstalter mit.

Vor allem dank des eigenen Schneedepots konnte die Präparierung der Strecke auch ohne frischen Naturschnee „termingerecht beendet werden“, hieß es. Demnach hielten 80 Prozent des eingelagerten Schnees dem Sommer stand und konnten oder können noch verwendet werden.

Derzeit ist in und um die Chiemgau Arena ein weißes Band mit den Strecken zu sehen, ansonsten dominiert das Grün der Wiesen das Bild. „Ein ganzes Dorf ist im Biathlonfieber und blickt mit Freude auf spannende Wettkämpfe und wünscht allen Sportlerinnen und Sportlern viel Glück und Erfolg!“, wurde Pfeifer in einer Mitteilung zitiert. Am Mittwoch ist zunächst das Einzel der Männer geplant, bis zum Sonntag folgen nach dem Einzel der Frauen noch zwei Staffelrennen und zwei Massenstarts.