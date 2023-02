Biathlon-Überflieger Johannes Thingnes Bö wird zum zweiten Mal Vater. Das machte der fünfmalige Olympiasieger aus Norwegen mit einem Beitrag bei Instagram öffentlich.

Oslo (dpa) - «Wir erweitern die Familie», schrieb der 29-Jährige zu einem Foto, das ihn mit seiner schwangeren Ehefrau Hedda zeigt. Im Sommer soll es so weit sein.

Bö hatte bei der am vergangenen Sonntag zu Ende gegangenen Weltmeisterschaft in Oberhof als erster männlicher Skijäger sieben Medaillen in sieben Rennen gewonnen. Fünfmal Gold, einmal Silber und einmal Bronze gab es für den Dominator in Thüringen. Bös Sohn Gustav kam im Januar 2020 zur Welt.