Im letzten Rennen des Winters mischt Janina Hettich-Walz in Oslo lange vorn mit. Zwei Fehler im letzten Stehendschießen verhindern jedoch einen möglichen Podestplatz.

Oslo (dpa) - Janina Hettich-Walz hat zum Abschluss der Biathlon-Saison Platz zehn im Massenstart von Oslo belegt. Beim Weltcup-Finale am Holmenkollen lag die 29-Jährige nach einem starken Auftritt bis zum letzten Schießen auf Podestkurs, fiel nach zwei Fehlern kurz vor Schluss von Rang drei aber noch zurück. Im Ziel hatte Hettich-Walz nach 12,5 Kilometern 50 Sekunden Rückstand auf die Italienerin Lisa Vittozzi, die nur eine Strafrunde drehen musste.

Auf der Schlussrunde verhinderte Vittozzi den dritten Triumph von Hanna Öberg in Oslo nacheinander. Die Schwedin hatte in Sprint und Verfolgung gesiegt, nun wurde sie Zweite. Rang drei belegte die Olympia-Dritte Tereza Vobornikova aus Tschechien (1 Fehler).

Zweitbeste Deutsche am Ende eines langen Winters wurde Vanessa Voigt (2) als Zwölfte, Julia Tannheimer (2) kam auf Rang 14 ins Ziel. Selina Grotian (4) musste sich mit Platz 24 begnügen.

Kein Sieg für deutsche Frauen im Olympia-Winter

Insgesamt gab es in der Olympia-Saison für die einst so erfolgreichen Frauen nur drei Podestplätze im Weltcup. Dabei gelang der nach den Olympischen Winterspielen in Italien zurückgetretenen Franziska Preuß mit Rang drei über 12,5 Kilometer in Nove Mesto das einzige Einzelpodium. Zwei weitere dritte Ränge holten die Staffeln. Wie zuletzt vor zwei Jahren gab es keinen Weltcupsieg.

Bei Olympia reichte es in den Individualrennen und mit der Frauenstaffel nicht für eine Medaille. Preuß und Vanessa Voigt holten als Teil der deutschen Mixedstaffel in Antholz immerhin Bronze.