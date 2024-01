Der Weg in die Biathlon-Weltspitze ist lang. Das merkt auch Selina Grotian. Sie muss erst mal wieder in die zweite Reihe rücken. Dafür erhält eine andere Hoffnungsträgerin eine Chance.

Ruhpolding (dpa) – Biathlon-Toptalent Selina Grotian muss nach ihren durchwachsenen Leistungen im Weltcup vorerst wieder im zweitklassigen IBU-Cup antreten. Die 19-Jährige gehört nicht zum Aufgebot für den am Mittwoch beginnenden Heim-Weltcup in Ruhpolding.

Wie der Deutsche Skiverband mitteilte, wird die Garmisch-Partenkirchnerin von der erst 18 Jahre alten Julia Tannheimer ersetzt. «Julia hat zuletzt ganz tolle Leistungen gezeigt, war vor allem läuferisch sehr stark», sagte Biathlon-Sportdirektor Felix Bitterling.

Die Ulmerin Tannheimer konnte in diesem Winter bereits einen Sieg im IBU-Cup feiern, im Verband wird ihr eine große Zukunft zugetraut. «Das Weltcup-Debüt in Ruhpolding hat sie sich also absolut verdient», sagte Bitterling. Die fünfmalige Junioren-Weltmeisterin Grotian soll in der zweiten Biathlon-Liga hingegen «möglichst noch einmal zusätzliches Selbstvertrauen tanken», sagte Bitterling. Sie wird im italienischen Ridnaun an den Start gehen. In der Vorsaison hatte Grotian die Gesamtwertung im IBU-Cup gewonnen.

Unter den Erwartungen geblieben

Grotian, die als größtes Talent seit Magdalena Neuner und Laura Dahlmeier gilt, war bisher bei allen vier Weltcup-Stationen dabei. Sie blieb aber mit den Plätzen 77, 21 (dreimal), 33, 40, 38, 41 und 45 bisher unter den Erwartungen. Sie soll langsam an die Weltspitze geführt werden.

Vor allem beim Verfolgungsrennen am Samstag in Oberhof enttäuschte sie mit gleich sieben Fehlern. Nach Rang 45 war sie dann auch nicht für die Staffel (Rang fünf) am Sonntag berücksichtigt worden. «Es hat nicht gereicht und jetzt muss ich nach Ridnaun fahren. Das ist natürlich sehr demotivierend für mich, aber ich versuche das Beste mitzunehmen, damit ich gestärkt zurückkommen kann», schrieb Grotian bei Instagram.