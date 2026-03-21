Für die Podestplätze reicht es im Saisonendspurt nicht. Justus Strelow wird in Oslo immerhin Neunter im Verfolgungsrennen. Ein Norweger gewinnt zum fünften Mal nacheinander.

Oslo (dpa) - Biathlet Justus Strelow hat sich im letzten Verfolgungsrennen der Olympia-Saison einen Top-Ten-Platz erkämpft. Der Sachse landete beim Weltcup in Oslo nach nur einem Schießfehler auf dem neunten Rang, hatte mit 2:30,1 Minuten Rückstand aber keine Chance auf einen Podestplatz. «Mich freut es sehr, ein gutes Ergebnis mit ins Ziel zu nehmen», sagte Strelow im ZDF.

Laegreid baut Siegesserie aus

Den fünften Weltcupsieg nacheinander feierte Sturla Holm Laegreid bei seinem Heimspiel. Der Norweger setzte sich in einem packenden Zielsprint nur wenige Zentimeter vor dem ebenfalls fehlerfreien Gesamtweltcupsieger Eric Perrot aus Frankreich durch. Dahinter wurde Emilien Jacquelin (2 Fehler) aus Frankreich Dritter.

Vier Schießfehler verhinderten bei Philipp Nawrath ein besseres Ergebnis. Der 33-Jährige kam als 15. ins Ziel. Noch schlechter lief es für Philipp Horn (5), der nur 31. wurde. Auch Franz Schaser (5/39.), Lucas Fratzscher (2/46.), Leonhard Pfund (3/48.) und Elias Seidl (6/54.) konnten nur bedingt überzeugen.

Zum Abschluss des langen Olympia-Winters stehen am Sonntag (13.45 Uhr/ZDF und Eurosport) in Oslo die Massenstarts auf dem Programm.