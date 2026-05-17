Weiter marschiert das Spitzenduo im Gleichschritt voran. Gehen beide am letzten Spieltag als Sieger vom Platz, kommt es zum Entscheidungsspiel auf neutralem Platz.

SG Portuguesa Kaiserslautern - SV Palatia Contwig 4:1. Der Primus erledigte seine Hausaufgaben. Ein Spaziergang war die Partie gegen Contwig aber nicht. Die Gäste versuchten gegen den Primus dagegenzuhalten, es entwickelte sich ein hitziges Spiel. Der Unparteiische leitete die Begegnung aber souverän. Letztlich war die SG dann doch klar besser und gewann in der Höhe verdient. Die Treffer erzielten die drei Toptorjäger der Lauterer Ergert Azizi (1., 50.), Ricky Pinheiro (56.) und Janik Abreu (63.). Niklas Lohr gelang in der 62. Minute der Ehrentreffer für die Gäste.

SV Nanz-Dietschweiler - VfR Kaiserslautern 3:2. Die Gastgeber diktierten vom Anpfiff weg das Geschehen und kamen durch Ronnie Straßer (4.), Yannick Mahl (12.) und Paul Kopp (21.) zu einer frühen Führung. Danach aber vergaben sie zahlreiche gute Möglichkeiten, sodass der VfR nach seinem Treffer durch Osama Kassab (28.) besser ins Spiel kam, obwohl die Gastgeber weiterhin das Spiel bestimmten. Nach dem Wechsel wurden die Gäste zusehends stärker und brachten den SVN des Öfteren in Bedrängnis. Tim Weißenborn gelang das 3:2 (64.) sodass die einheimische Abwehr Schwerstarbeit zu erledigen hatte und mit Glück und Geschick die drei Punkte verteidigte.

SG Rockenhausen/Dörnbach/ Gundersweiler - SV Alsenborn 1:1. Alsenborn begegnete dem Tabellendritten auf Augenhöhe. Auch die Torgelegenheiten waren ausgeglichen verteilt, sodass das Ergebnis leistungsgerecht ist. Bei besserer Chancenverwertung wäre auch ein 3:3-Unentschieden möglich gewesen. Nach dem Führungstreffer der Hausherren von Michael Hammerschmidt (67.) sicherte Jannis Pelz den Gästen in der Schlussphase einen Punkt (84.). VfB Reichenbach - TSG Kaiserslautern 2:6. Trotz der frühen Führung durch Nicklas Straßer (4.) waren die Einheimischen danach völlig von der Rolle und ließen jegliche fußballerischen Tugenden vermissen. Die Gäste waren deutlich engagierter und glichen durch Luis Espiniso Perez aus (20.) Nur eine Minute später gingen sie durch Isa Osmani in Front und drei Minuten vor dem Wechsel erhöhte Luca Decker auf 1:3. Auch danach kontrollierten die Gäste weiter das Geschehen. Nico Müller unterlief nach 56 Minuten ein Eigentor zum 1:4 und Niklas Leist gelang in der 64. Minute das 2:4. Aus spitzem Winkel traf nochmals Perez zum 2:5 und in der 90.+1 war Florian Gogolin zum 2:6 Endstand erfolgreich.

SG Eppenbrunn - TSG Wolfstein-Roßbach 2:1. Die Begegnung im vorderen Tabellendrittel verlief nicht unfair, doch hat sich Andrei Roman unglücklich schwer verletzt und musste mit dem Krankenwagen abtransportiert werden. Mit dem Pausenpfiff gelang Tarek Rabahi die Führung für den Tabellensechsten. Nach dem 2:0 von Marco Schaaf musste der Torschütze fünf Minuten später mit einer Zeitstrafe das Spielfeld verlassen. Zuvor war es Tobias Jung, der bei den Gästen (65.) vom Feld musste. Sieben Minuten vor Ende gelang Yannick Metzger der Anschlusstreffer, und danach verteidigte der Gastgeber die knappe Führung. Die Heimelf agierte in diese Spiel äußerst kaltschnäuzig.

FC Rodalben - SV Battweiler 2:3. Verdient lang der FCR bis in die Schlussphase mit 2:1 in Front. Die Gästeführung von Manuel May (5.) wendeten Raven Stoppel (9.) und Manuel Kölsch (80.) vor 100 Zuschauern. Zwei individuelle Fehler kosteten in der Schlussphase den Heimsieg. Pablo Geßner (85., 90.) glich zum 2:2 aus und traf zum Siegtreffer für die Gäste in der Nachspielzeit. Beide Torhüter konnten sich auszeichnen. Beim Gastgeber war es Jan Ohle, und bei den Gästen stand Feldspieler Andre Homberg zwischen den Pfosten.

FV Ramstein - VfB Waldmohr 0:2. Der VfB profitierte im ersten Durchgang von zwei folgenschweren Fehlern in der FVR-Abwehr. Dennis Ecker (19.) und Zeshan Abbas (41.) nutzten die Patzer und bescherten den Waldmohrern eine 2:0-Führung. Mit einem Abwehrbollwerk und viel Glück – gleich dreimal retteten Latte und Pfosten für den VfB – verteidigten die Gäste ihren Vorsprung bis zum Schlusspfiff. Die Ramsteiner Bemühungen nach Wiederanpfiff brachten keinen Erfolg.

SV Mackenbach - FV Kindsbach 3:0. De Gastgeber gestalteten die Partie klar überlegen und kamen so zu einem verdienten Sieg. Heiko Batista Meier gelang das 1:0 (42.), dabei blieb es bis zum Pausenpfiff. Yannick Brill erhöhte (69.) und Robin Schröder setzte in der ersten Minute der Nachspielzeit den Schlusspunkt. Negativ war, dass der Gästetrainer mit Rot des Feldes verwiesen wurde.