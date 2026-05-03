Es ist bereits die zweite Partie in Folge, in der der SVN das Spielfeld ohne drei Punkte verlässt. Vorerst hält FCK III alleine die Spitzenposition.

Bereits am Mittwoch steht allerdings das Nachholspiel der Nanzdietschweilerer an. Dabei kann der SVN nicht nur wieder gleichziehen, sondern auch seine kurze Durststrecke schleunigst beenden.

SV Palatia Contwig - VfB Reichenbach 5:1. Im Hinspiel gab der Gastgeber in der letzten Minute noch ein Remis aus der Hand. Das Rückspiel wurde hingegen zu einer klaren Angelegenheit, mit der die Contwiger Elf bis auf zwei Punkte an den VfB heranrückt. Mit einer überzeugenden Vorstellung vor allem in der ersten Hälfte war die Partie mit einer 4:0-Pausenführung fast schon gelaufen. In der zweiten Hälfte erhöhte Yannik Klein (71.) noch auf 5:0, bis Niclas Leist (89.) zum Ehrentreffer einschoss. Die Tore zur Pausenführung erzielten: Niklas Kupper (2.), Tim Hüther (19., 43.) und Mesout Moutous (45.).

SG Rockenhausen/Dörnbach/ Gundersweiler - VfB Waldmohr 2:4. Gegen den abstiegsbedrohten VfB wäre ein Sieg für die ambitionierten Gastgeber Pflicht gewesen, um den Anschluss an die Aufstiegsplätze zu wahren. Der VfB startete besser in die Partie, erarbeitete sich in den ersten Minuten eine 2:0-Führung durch die Tore von Zeshan Abbas (2.) und Jens Kirchen (12.). Danach steigerte sich die Heimelf und verdiente sich den Ausgleich. Enes Ülkü (28.) und Luke Dunne (32.) trafen. Im zweiten Durchgang verwertete die SG ihre Chancen nicht. Die Gäste dagegen bestraften einen individuellen Fehler mit dem 2:3-Treffer von Luca Kram (63.), ehe Dennis Ecker nach einer Standardsituation für die Entscheidung sorgte (80.).

SV Katzweiler - FV Kindsbach 3:0. Der SVK war im Kellerduell von Beginn an die bessere Mannschaft und verdiente sich drei wichtige Punkte im Kampf um den Ligaverbleib. Die Gäste konnten keine Großchance kreieren. Mike Schneider gelang in der 26. Minute das 1:0. Bei diesem Ergebnis blieb es bis zum Seitenwechsel, denn die Gastgeber ließen mehrere Torgelegenheiten liegen. Erneut Schneider erhöhte nach Wiederanpfiff per Doppelpack auf 3:0 (59., 69.) und entschied die Partie damit.

FV Ramstein - SG Portuguesa Kaiserslautern 0:1. In der insgesamt ausgeglichenen Partie erarbeiteten sich die Gastgeber zunächst ein Chancenplus, das aber keinen Torerfolg brachte. Die Entscheidung fiel in der 67. Minute, als Ergert Azizi einen Fehler in der FVR-Defensive nutzte und damit den Gästen drei Punkte sicherte. Die Begegnung, die von der Schiedsrichterin hervorragend geleitet wurde, nahm in der Folge Fahrt auf. Es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, beide Teams konnten ihre Chancen aber nicht verwerten. Der FVR bot dem spielstarken FCK Paroli, ein Unentschieden wäre das gerechte Ergebnis gewesen.

SG Eppenbrunn - TSG Kaiserslautern 3:3. Nach Spielende trauerte der Gastgeber einem möglichen Heimsieg hinterher. Klare Chancen wurden nach einer Stunde Spielzeit zum möglichen 4:1 vergeben, und somit war der Deckel noch nicht drauf. Das Spiel wurde aus der Hand gegeben, und in der fairen Schlussphase drehten die Gäste das Spiel noch zu einem Teilerfolg. Tobias Dreyer (25.) und Kevin Dauenhauer (42.) trafen für den Gastgeber sowie Luis Perez (39.) für die Gäste nach 45 Minuten. Nach dem 3:1 von Marco Schaaf (59.) gelang Vincent Schmiedel (64.) das 3:2 und Isa Osmani (87.) das 3:3. Heimtorwart Noah Jochum (73.) hielt noch einen Foulelfmeter der Gäste.

FC Rodalben - TSG Wolfstein-Roßbach 0:2. Nach 45 Minuten stand es noch 0:0 in einer ausgeglichenen Begegnung ohne viele Torchancen. Kurz vor dem Seitenwechsel verletzte sich Heimakteur Marco Kettenring folgenschwer an der Schulter und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. In den zweiten 45 Minuten hatte der FCR den Faden verloren und war nur noch mit der Verteidigung beschäftigt. Lediglich zwei halbe Konterchancen gab es für den Gastgeber. Die Gäste kamen eine Viertelstunde vor Spielende zum Tor von Johannes Schell, und zehn Minuten später erhöhte Jerrit Braun mit einem direkten unhaltbaren Freistoßtor aus 20 Metern Entfernung.

SV Mackenbach - SV Battweiler 1:0. Nach langer Durststrecke konnten die Gastgeber endlich wieder einen Drei-Punkte-Pack einfahren. Zur Pause hieß es in dieser fairen Begegnung noch 0:0. Yannick Brill erzielte bald nach Wiederanpfiff (48.) das entscheidende Tor der Partie. Diesen Sieg hatte sich die dem Abstieg geweihte Mannschaft aus Mackenbach dank einer guten kämpferischen Leistung durchaus verdient.

SV Nanz-Dietschweiler - SV Alsenborn 2:4. Der SVA ging mit einen Konter durch Jan-Patrick Weber (27.) mit 1:0 in Führung. Nach dem Seitenwechsel erhöhte derselbe Spieler auf 2:0 (48.). Der SVN hatte eine Antwort parat: Nach einem Eckball (56.) traf Max Niermann zum 1:2 und drei Minuten später war Ronnie Straßer mit einem 16-Meter-Schuss zum 2:2 erfolgreich. Die Heimelf verlor in der Folge einen Spieler mit Gelb-Rot. Die Gäste nutzten dies aus: Thomas Riedl (81,) traf zum Anschluss. Den Schlusspunkt setzte wieder Weber (90.) zum verdienten Gästesieg.