Erst spät quittiert der SV Nanz-Dietschweiler den Ausgleich gegen die Rowos und verpasst den Dreier. Die SG Portuguesa lässt sich die Gelegenheit nicht entgehen.

VfB Reichenbach - FV Ramstein 2:1. Das Lokalderby war in der ersten Halbzeit sehr zerfahren. Eine gelungene Aktion brachte durch Marvin Höbel in der 11. Minute das 1:0, das bis zur Pause Bestand hatte. Im zweiten Abschnitt glückte den Hausherren ein Start nach Maß und Dennis Makein erzielte nach einer Flanke von Yannick Brehmer per Kopf das 2:0. In der 75. Minute war Antony Weston mit dem 2:1 Anschlusstreffer erfolgreich. In der Schlussphase versagte der Unparteiische beiden Mannschaften je einen Treffer, sodass es beim 2:1 Sieg blieb.

TSG Wolfstein-Roßbach - SV Nanz-Dietschweiler 1:1. In dieser ausgeglichenen, guten und fairen Begegnung, die einen guten Leiter hatte, trennte man sich gerecht Unentschieden. Im ersten Abschnitt neutralisierten sich beide Mannschaften ohne große Höhepunkte. Die Gäste kamen aktiver aus der Pause und hatten zunächst etwas mehr vom Spiel. Yannick Mahl brachte seine Elf (67.) in Führung, die Timo Mangold (87.) zum gerechten Unentschieden ausglich.

VfR Kaiserslautern - SV Katzweiler 0:1. Es war ein ausgeglichenes, enges Spiel, das in der ersten Halbzeit nur wenige Torchancen bot. So überraschte es nicht, dass torlos die Seiten gewechselt wurden. Im zweiten Durchgang agierten beide Mannschaften kämpferisch. Es machte sich bemerkbar, dass die Gäste im Abstiegskampf dringend drei Punkte benötigten. Die Erbsenberger hatten zwei Topchancen, der erste Saisonsieg für den Tabellenletzten war möglich. Doch SVK-Torwart Edgard Bader parierte stark und hielt sein Team damit im Spiel. Besonders bitter für den VfR: Wenige Minuten vor dem Abpfiff trat ein VfR-Abwehrspieler über den Ball, wodurch Marcel Meinen noch der späte Siegtreffer für die Gäste gelang.

VfB Waldmohr - FC Rodalben 1:2. Nach einem Eckball in der 15. Minute kamen die Gastgeber durch ein Eigentor zur Führung und nahmen diese mit in die Pause. Nach Wiederanspiel kamen die Gäste besser in die Partie. Der eingewechselte Raven Stoppel wurde mit seinen beiden Treffern zum Matchwinner (52., 75.) Obwohl beide Mannschaften noch gute Möglichkeiten hatten, blieb es beim knappen Sieg Für die Gäste.

SG Portuguesa Kaiserslautern - SG Eppenbrunn 5:1. Die Roten Teufel haben die Tabellenspitze dank eines in der Höhe verdienten 5:1-Erfolgs gegen die SGE übernommen. In der Anfangsphase tat sich der FCK gegen engagierte Gäste noch ein wenig schwer. Ricky Pinheiro (26.), Mohammad Sekati (41.) und Janik Abreu (45.) sorgten danach mit ihren Treffern aber für klaren Verhältnisse. Direkt nach Wiederanpfiff gelang Christian Zarbel das 3:1 (46.). Spannend wurde es dadurch nicht: Die Lauterer erspielten sich eine Chance nach der anderen, waren klar überlegen. Bei besserer Chancenverwertung wäre ein zweistelliges Ergebnis möglich gewesen. Ruben Araujo (64.) und erneut Sekati (89.) erhöhten auf 5:1.

TSG Kaiserslautern - SG Rockenhausen/Dörnbach 2:3. In dieser Partie empfing ein Abstiegskandidat einen Aufstiegsaspiranten. Dies war auf dem Platz aber nicht erkennbar: Die TSG war die aktivere Mannschaft und hatte mehr Spielanteile, während die Gäste überraschend defensiv auftraten. Ein individueller Fehler der Platzherren wurde von Danny Schulz mit dem 0:1-Treffer bestraft (20.). Luis Espinosa konnte in der 40. Minute egalisieren. Im zweiten Abschnitt blieben die Lauterer spielbestimmend, konnten ihren Ballbesitz aber nicht in Torchancen ummünzen. Nach mehreren Fehlern in der TSG-Defensive gelang Enes Ülkü der erneute Führungstreffer für Rockenhausen (57.). In der 71. Minute vergoldete Fabian Schmitt einen Konter der Gäste. Die TSG gab nicht auf und wechselte offensiv, es reichte aber nur noch zum Anschlusstreffer von Florian Gogolin (86.).

FV Kindsbach - SV Palatia Contwig 2:4. Die Gastgeber glichen zweimal aus, verließen den Rasen aber dennoch als Verlierer. Aufgrund dieses Ergebnisses hat der FVK nur noch theoretische Chancen auf den Ligaverbleib. Das 0:1 von Philipp Koch (22.) wurde von Maximilian Brenner egalisiert (24.). Auf das 1:2 von Tim Hüther (37.) fand erneut Brenner die passende Antwort (41.). Es dauerte bis zur Schlussphase, ehe Luca Wick (74.) und Niklas Kupper (81.) den Gästen die drei Punkte sicherten.